Una mujer de 84 años con problemas de salud fue abandonada este miércoles en el área de Guardia de la Clínica Santa Clara de la ciudad de San Juan, con una nota manuscrita describiendo su situación y sus documentos.

La anciana llamada Ursulina, está postrada, desnutrida, lastimada y no puede hablar debido a un deterioro cognitivo profundo.

“Con mucho dolor pero no me puedo hacer cargo de Ursulina. Nadie del PAMI me ayuda para cuidarla ni con el alimento. Ya no doy más. Estos son los papeles para internarla en el geriátrico. Lo siento. Ella legalmente no tiene familia, ni donde vivir”, indicaba la nota escrita con lapicera con la que dejaron a la mujer en el centro de salud.

El coordinador de Calidad de la clínica, Carlos Fiorentino, detalló que la mujer ingresó cerca de las 21 a través del Servicio de Urgencias y “pasó por el triage donde los enfermeros le realizaron la valoración de rutina que se hace en medio del coronavirus y con el fin de determinar qué tipo de asistencia necesita el paciente”.

Mientras aguardaba ser evaluada, otra mujer que había llegado junto a la anciana se retiró dejándola sola. Minutos después cuando desde la clínica advirtieron que estaba sola, se dio aviso a la Policía, al Gabinete Interdisciplinar de la Clínica y a Desarrollo Humano.

“La mujer está muy deteriorada, postrada, con escaras múltiples, deshidratada y desnutrida. Es una paciente con un deterioro cognitivo profundo, que le impide comunicarse. Se la ve exaltada y angustiada, pero no puede hablar”, describió Fiorentino en diálogo con diariodecuyo.com.ar.

El ministerio de Desarrollo Humano y Promoción Social de San Juan intervino de oficio para la “contención y abordaje interdisciplinar” de Ursulina, que es oriunda del departamento de Jáchal y tiene como último domicilio registrado una dirección en la localidad de Santa Lucía.

“La señora será tratada previamente en dicha clínica para su control sanitario y, posteriormente, será trasladada a la Residencia para Personas Mayores ‘Hogar Eva Duarte de Perón’, donde contará con la atención y un trabajo articulado e integral en pos de una mejor calidad de vida”, informaron las autoridades a través de un comunicado.

Fuente: diariodecuyo.com.ar / infobae.com