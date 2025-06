Cristina Fernández de Kirchner se refirió a su condena este viernes con un fuerte comunicado en sus redes sociales. La ex vicepresidenta confirmó que se presentará el próximo miércoles 18 de junio en Comodoro Py y denunció una persecución judicial por parte de la Corte Suprema, a la que calificó sin filtro como un “Triunvirato títere”.

Cristina, quien fue condenada a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos políticos por la causa Vialidad, sostuvo: “El martes, cuando el Triunvirato títere que funge como ficción de Corte Suprema de Justicia cumplió la orden de proscripción del poder económico contra mi persona, mis abogados presentaron ante el Tribunal Oral Nro. 2 solicitud de detención domiciliaria en mi casa, en el barrio de Monserrat”.

Cristina explicó que la solicitud no busca un beneficio personal: “No se trata de un privilegio. Por el contrario, obedece a estrictas razones de seguridad personal”, y recordó que por haber ejercido la presidencia durante dos períodos consecutivos debería contar con custodia de por vida.

La ex vicepresidenta también cargó contra la oposición: “No somos la derecha mafiosa que elude las órdenes judiciales, se profuga durante 3 años y consigue que el Partido Judicial lo proteja y lo sobresea”.

Además, en el documento difundido recordó el intento de asesinato que sufrió: "El 1° de septiembre de 2022 fui objeto de un intento de magnicidio (...) ‘La bala no salió’ por un verdadero y auténtico milagro”. Aunque los autores materiales están siendo juzgados, la ex mandataria denunció que “el Partido Judicial no ha querido avanzar respecto de los autores intelectuales y los apoyos económicos”.