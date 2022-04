Ruralistas de distintos puntos del país se concentraron este sábado en la Plaza de Mayo con apoyo de un sector de la oposición, una movilización que fue calificada por el Gobierno nacional como una "marcha política" sin "consignas claras".

El denominado 'tractorazo' fue convocado para las 15 a través de las redes sociales con la etiqueta #23A, al que también se le sumaron dirigentes de Juntos por el Cambio (JxC) con consignas políticas "en defensa de la República y la Justicia independiente".

Organizaciones como Campo+Ciudad y otras del interior impulsaron esta protesta, aunque las entidades que conforman la Mesa de Enlace decidieron no participar de la convocatoria.

Los manifestantes -con sus tractores- se concentraron desde las 10.30 en tres puntos de encuentro: Ruta 9 y 193; Ruta 8 y 195; y Ruta 7 y Ruta 5. Según lo autorizado por el Gobierno porteño, pudieron confluir en el Obelisco y desde allí marchar hacia la Plaza de Mayo.

En diálogo con Infobae Diego Pascuale, uno de los organizadores de la marcha, se refirió a los motivos de la marcha: “Nos movilizamos porque pedimos retenciones cero, ya que son inconstitucionales y no tienen sustento político, pero también porque no se puede trabajar con este desdoblamiento cambiario, porque queremos que bajen los impuestos a todos aquellos que producen y porque queremos saber dónde está la plata que pagamos con nuestro impuestos. Es imperante que baje el gasto público”.

Al respecto, la portavoz de la Presidencia, Gabriela Cerruti, afirmó este viernes en conferencia de prensa que "se trata de una marcha política y tiene que ver con otros intereses que defender los derechos legítimos del campo, que es un sector fundamental para el crecimiento de la Argentina".

"No entendemos la marcha, no está muy clara, casi con consignas políticas. Si es contra la suba de retenciones, que no existe, no está muy claro para qué están marchando", insistió Cerruti en la rueda de prensa semanal.

Fuente: Télam