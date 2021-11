Hace exactamente cuatro años, se conocía la noticia de la desaparición del submarino argentino ARA "San Juan", con 44 tripulantes a bordo y que derivaría en una de las mayores tragedias marinas del país con la muerte de todos los tripulantes.

El 15 de noviembre de 2017 dejó de reportarse el submarino en aguas del Atlántico Sur cuando cumplía una misión militar de rutina. Oficialmente los restos del buque fueron encontrados después de 368 días de iniciada la búsqueda.

Al día siguiente de la desaparición, la Armada Argentina emitió un comunicado confirmando la situación pero sin utilizar la palabra extravío o desaparición, ni mencionar que se hubiera iniciado una operación de búsqueda.

A cuatro años del hundimiento del submarino ARA San Juan, la querella mayoritaria de los familiares de los tripulantes, representados por la abogada Valeria Carreras, emitió un comunicado en el que remarca las irregularidades en las imágenes del hallazgo del submarino, mientras continúa la investigación.

El escrito advierte que las autoridades “conocían el lugar donde estaba el submarino un año antes del hallazgo” y hacen referencia a un posible “encubrimiento”.

Por otra parte, los familiares de las víctimas consideraron que, para tapar parte de los detalles de la tragedia, fue necesario “espiar a los familiares” de los tripulantes del ARA San Juan.

“Ahora se entiende por qué era necesario espiar y controlar a este grupo de mujeres, las familiares y las abogadas, que con perseverancia fue destapando y probando las mentiras más crueles de este luto nacional. La herida de cada familia ha dejado de sangrar, pero no ha dejado de doler. No fue un accidente. No fue una tragedia. No vamos a parar hasta tener todas las respuestas y a todos los responsables condenados. El homenaje será justicia y verdad”, cierra el texto.

El comunicado de la Armada, informó que el 15 de noviembre a las 7:30 (hora local), se había perdido contacto con el submarino ARA San Juan tripulado por 44 personas y que “en el día de la fecha se han iniciado las operaciones para retomar comunicaciones”.

El texto detalló que el submarino estaba en tránsito desde Ushuaia hacia su base habitual en Mar del Plata y que la última posición conocida fue el golfo San Jorge, a 240 millas náuticas (432 km) de la costa.

Luego se conoció que el submarino se encontraba en misión de patrulla, cuando sufrió un desperfecto eléctrico con “principio de incendio” (humo sin fuego) que luego fue reparado.

El submarino se encontraba en ese momento bajo el comando del capitán de fragata Pedro Martín Fernández, con una tripulación de 38 personas, entre ellas una mujer, un tripulante más que los que le correspondían por diseño. También eran transportados seis buzos tácticos, que sumaban un total de 44 ocupantes.

Inconvenientes en las baterías

Desde antes de que el gobierno anunciara oficialmente que se había perdido un submarino, existían versiones de que podría haber sufrido una falla eléctrica en las baterías, relacionada con un incendio.

El día 20 de noviembre de 2017, el capitán de navío Gabriel Galeazzi, comandante de la Agrupación de Buques Oceanográficos, reconoció en declaraciones a la prensa que el submarino informó por comunicación satelital del mismo día de su desaparición, que había sufrido “un cortocircuito por un problema de las baterías”, razón por la cual se le ordenó retornar a la base de Mar del Plata.

Naufragio y búsqueda del submarino día a día:

6 al 9 de noviembre de 2017: El submarino ARA San Juan participa en los ejercicios militares Etapa de Mar III en aguas del Canal del Beagle, frente a Tierra del Fuego y luego zarpa con 44 tripulantes de regreso a su apostadero en la Base Naval Mar del Plata.

15 de noviembre: El submarino toma contacto por última vez. Reporta una avería en el sistema de baterías que pudo ser solucionada. Su última ubicación reportada fue a 240 millas náuticas (432 kilómetros) de la costa, en el Golfo San Jorge, al sudeste de la Península Valdés.

16 de noviembre: Ante la falta de comunicación con el submarino, que debía reportarse dos veces al día, la Armada comienza la búsqueda por mar y aire.

17 de noviembre: La Marina confirma que no tiene información de la nave, lanza el aviso del protocolo de búsqueda y rescate de submarino (SARSUB) y comienza a recibir asistencia de otros países.

23 de noviembre: La Armada informa que el 15 de noviembre se registró un evento violento consistente con una explosión en la zona donde navegaba el submarino, sobre la base de un informe de la Organización del Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares.

27 de noviembre: Trasciende a la prensa que el submarino reportó en su última comunicación un "principio de incendio", producto de un cortocircuito generado por la entrada de agua de mar, en un sector donde estaban alojadas las baterías que lo alimentan.

30 de noviembre: Finaliza el operativo de búsqueda y rescate de sobrevivientes del "San Juan". "No habrá salvamento de personas", confirma el portavoz de la Armada, Enrique Balbi.

5 de diciembre: El Gobierno reconoce, a partir de un informe de la Marina, la muerte de los 44 tripulantes del submarino. "Las condiciones del ambiente extremo donde se desarrolló el suceso y el tiempo transcurrido eran incompatibles con la existencia de vida humana", dice.

16 de diciembre: El Gobierno releva de su cargo al jefe de la Marina en medio de una crisis en la fuerza militar.

24 de diciembre: Los familiares de los 44 tripulantes pasan Navidad en la Base Naval de Mar del Plata.

15 de enero de 2018: El Congreso Nacional conforma una comisión investigadora de la desaparición del sumergible.

17 de agosto de 2018: Se contrata a la empresa estadounidense Ocean Infinity para retomar la búsqueda de la nave. La compañía dispone de un buque noruego equipado con cinco vehículos submarinos autónomos (AUV) y tecnología de última generación. En el contrato firmado por las partes se establece un lapso de 120 días para finalizar el operativo y se fija que la compañía únicamente cobrará 7,5 millones de dólares si halla al submarino.

15 de noviembre de 2018: Se cumple un año desde el último contacto del submarino. "No los vamos a abandonar, los vamos a seguir buscando hasta que realmente lo podamos encontrar. No están solos, cuentan conmigo desde el primer día", dijo Macri en la Base Naval de Mar del Plata.

17 de noviembre de 2018: El Ministerio de Defensa y la Armada informan vía Twitter que el submarino fue hallado a 800 metros de profundidad por la empresa estadounidense Ocean Infinity.

Fuentes: perfil.com / Agencia Telam / infobae.com