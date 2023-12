El vocero presidencial, Manuel Adorni, protagonizó una rueda de prensa en la que confirmó la aplicación del protocolo anti piquetes de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. Además, negó la asignación de partidas extra a la provincia de Buenos Aires tras los destrozos de las tormentas.

A las 12 se prevé el desarrollo de una reunión entre el Presidente y los 24 mandatarios provinciales, a fines de discutir el plan de reforma del Estado. Finalizado el encuentro se espera una conferencia de prensa a cargo del ministro del Interior, Guillermo Francos.

“El Presidente transmitirá la imperiosa necesidad de tomar las medidas necesarias para apuntar a la madre de todas las batallas que es el déficit y la reducción al extremo del gasto político”, adelantó al respecto de la reunión.

“Queremos que quede claro que efectivamente no queremos que se corte la circulación en la República Argentina, la libre circulación debe estar garantizada”, subrayó el vocero presidencial.

En diálogo con la prensa, respaldó el desarrollo del protocolo presentado por la ministra Patricia Bullrich: “Tenemos la absoluta tranquilidad de que vamos a trabajar para que se cumpla no sólo lo que el Presidente viene pregonando en su campaña que es el respeto absoluto por la ley”.

Ante la pregunta por posibles sanciones y represalias, Adorni aseguró que quien no haga nada fuera de la ley no tendrá motivos para preocuparse, ya que el derecho no se cercenará ni para el que quiera circular ni para el que quiera manifestarse.

Profundizando al respecto, dijo hoy que "la decisión está tomada y es hacer cumplir la ley" en relación al protocolo de orden público que será implementado mañana por primera vez durante la movilización prevista por la Unidad Piquetera que marchará del Congreso a la Plaza de mayo.

“Mañana veremos cómo se desenvuelve la marcha”, indicó.

Vale recordar que el Gobierno Nacional informó que la línea telefónica 134 recibirá denuncias relacionadas al otorgamiento de planes sociales e intermediaciones que realicen las organizaciones sociales.

“(La linea) Estará abierta para que pueda denunciarse a cualquier puntero, político o quien amenace con que por no ir a la marcha se quitará el plan. Vamos a tomar cada una de las denuncias, siendo atendidas e investigadas con el correr de los días”, aseguró respecto de supuestos casos de extorsión a beneficiarios de planes sociales.

“Queremos terminar con la intermediación como negocio, esa es una decisión del Presidente. El que corte mañana la circulación, dejará de percibir su plan social”, destacó en rueda de prensa.

Finalmente, el vocero se refirió a la baja de tasa de interés de los plazos fijos en las próximas horas se darán a conocer los detalles de la resolución de baja de tasa de interés de plazo fijo. Adelantó que en las próximas horas se dará a conocer el detalle de las medidas económicas del ministro Caputo.

“Las decisiones son del Banco Central de la República Argentina y con ellos tendrán que ir a consultar”, indicó.

Ante el pedido de recursos económicos de emergencia por parte de la provincia de Buenos Aires, el Gobierno Nacional negó la posibilidad de asignar nuevas partidas presupuestarias.