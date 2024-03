Tras el anuncio efectuado el pasado viernes por el presidente Javier Miler sobre el cierre de la Agencia estatal de noticias Télam, y tras la brutal maniobra de vallado y cierre de las instalaciones para prohibir el ingreso de trabajadores durante la madrugada de este lunes, el vocero presidencial Manuel Adorni informó hoy que esta semana se conocerán los detalles del plan para avanzar con el cierre de la agencia de noticias Télam.

Según indicó el vocero de Milei, la empresa “tenía una pérdida estimada en 20 mil millones de pesos” para este año.

Ver: Dan de baja la web, licencian al personal y vallan Télam en plena noche

En medio de decenas de preguntas sobre el tema por parte de los periodistas acreditados para su habitual conferencia de prensa, Adorni afirmó que la baja del sitio web oficial de Télam “se encuentra en reestructuración y próximamente va a volver a estar en línea”.

En cuanto al futuro laboral de los trabajadores de prensa, fotógrafos, editores y el resto del personal de la emblemática agencia, Adoni dijo que “Se ha enviado un comunicado interno a todo el personal de Télam eximiéndolos de prestar servicios por siete días con goce de sueldo, en tanto que su sitio web se encuentra en reestructuración y próximamente va a volver a estar en línea”.

Respecto de las críticas por el cierre de una agencia estatal como tienen todos los países y el fuerte golpe que significa su cierre para garantizar el derecho a la información y el pluralismo de voces, el vocero replicó que "Esto no tiene nada que ver ni con el pluralismo de la información ni con la libertad de prensa. Télam tenía una pérdida estimada en los 20 mil millones de pesos. Lo que ocurre no es ni más ni menos que lo que el Presidente prometió en campaña”.

“El operativo de seguridad trató de evitar cualquier tipo de irrupción de gente que nada tenga que ver con Télam y que haya querido ensuciar al Gobierno o a sus empleados”, afirmó además para justificar el inusual y violento operativo de clausura de las instalaciones en medio de la madrugada.

Pacto de Mayo

Con respecto a la convocatoria de Milei a los gobernadores para fuirmar un pacto el 25 de mayo en Córdoba, a cambio de la aporbación por parte de los gobernadores de la Ley “Bases”, Adorni destacó el “amplio apoyo” que recibió el Pacto de Mayo propuesto por el Presidente en la apertura de la Asamblea Legislativa, tanto de gobernadores como de diferentes cámaras empresarias.

“Al resto queremos recordarles que este es un momento decisivo para la historia de Argentina y los invitamos a sumarse a esta convocatoria que ha hecho el Presidente”.

Ministerio de la Mujer

En otro pasaje de su alocusión, Adorni ratificó el cierre del Ministerio de la Mujer y aseguró que “nunca más” se abrirá nuevamente.

“El Ministerio de la Mujer dejó de existir y no va a volver a existir jamás, lo que no quita que no hay nadie que respete más a las mujeres que este Gobierno".

“El Ministerio gastaba cientos de miles de millones de pesos que pagaba un montón de gente que no tiene para comer; no nos parece justo en un país empobrecido y hambreado como es hoy la República Argentina”, aseguró con su ya reiterado argumento justificar el cierre de estamentos vinculados a la ayuda social y a derechos de minorías y sectores puntuales de la población por el dinero “que gastan” del Estado.