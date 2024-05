El vocero presidencial, Manuel Adorni, consideró que la recesión económica tocó su piso en los meses de marzo y abril y afirmó que existen indicios de que la actividad comenzó a recuperarse.

“Entendemos que ese punto (el más bajo) ha pasado o se está transitando y algunos indicadores empiezan a mostrar que hay luz que se empieza a ver”, señaló el portavoz en conferencia de prensa este jueves.

A la vez, Adorni como datos positivos que “algunos salarios comienzan a ganarle, aunque marginalmente, a la inflación”, y algunos sectores “comienzan a traccionar”.

El funcionario recordó que se discute que tan profundo es el piso de la “ve corta (v)” y en ese marco afirmó que “el punto más bajo ya se llegó a tocar”.

Sobre la caída de la economía y la pérdida de miles de puestos de trabajo Adorni subrayó que “es el costo que se ha pagado por sincerar distorsiones que iban a tener que corregirse”.

“Estamos pagando la fiesta que vivieron unos pocos, que nos vendieron que estábamos todos invitados pero no nos dejaron participar”, reiteró, intentando justificar las mala decisiones del gobierno libertario.

La falta de gas porque pararon la obra pública

Consultado por si el Gobierno cambió de visión sobre el freno de la obra pública ante la falta de provisión de gas, Adorni ratificó la política de supresión de gastos, que son luego multiplicados por mil al tener que importar el recurso.

No obstante, remarcó que aquellas obras concernientes a la red de gas ya programada continuará en los plazos previstos.

A su vez, defendió la gestión del secretario de Energía, Eduardo Chirillo al sostener que “no hubo ni medio milímetro de imprevisión”.

El portavoz sostuvo con agudeza que “cuando no tenes la oferta suficiente lo solucionas con importaciones”, mientras que “cuando tenes sobrante se importará y jugará el mercado su juego”.

Para Adorni, “no hubo ni medio milímetro de imprevisión” del Gobierno, al tiempo que negó el avance de obras públicas para resolver el problemática de la demanda de gas.

“En término de gasoducto todo sigue sus pasos normales", indicó

Por último, reveló que el servicio de gas en industrias y estaciones de servicio se reestableció producto a "la actuación conjunta de la Cancillería, ENARSA y Petrobras con la Cancillería y la Embajada de Brasil en la Argentina para destrabar la descarga del buque de gas natural licuado”.

Contragolpe al cuestionamiento de Cristina

El portavoz se hizo eco de las críticas a la gestión de Javier Milei que publicó el miércoles la ex vicepresidenta Cristina Kirchner al sostener que el superávit fiscal “es dibujado” o “trucho”. "Que vaya y vea los números", retrucó, Adorni.

El vocero sostuvo que los cuestionamientos de la dos veces mandataria "corren por cuenta de ella”, y defendió los números de la gestión libertario-macrista: “Son públicos”, remarcó.

“Hay una obsesión de que como no lo hicieron ellos, no lo hacemos nosotros, que vaya y vea los números. No sé en qué se basa para decir eso. No tengo qué contestarte porque desconozco cuál es el sustento numérico para aseverar eso”, planteó al respecto.

En la misma línea, sostuvo que las observaciones de la referente del kirchnerismo sobre la faltante de gas fueron explicadas de forma “magnífica” por el Secretario de Energía, y acusó a Cristina de atacar al Gobierno. "A veces uno pierde el tiempo explicando cosas a alguien que no le interesa, no le importa esa explicación y no suma nada porque cuando uno le habla a la pared es perder el tiempo”, señaló Adorni.

“Con respecto a los pagos a los contratistas del gasoducto Néstor Kirchner están al día, con respecto a la obra del primer tramo y las obras compresoras Tratayen y Saliquello estas debieron finalizar en septiembre de 2023, cosa que no ha ocurrido”, afirmó.

Y agregó: “Este Gobierno regularizó los pagos por $30 mil millones, pagos que eran deuda del gobierno anterior, y destinó recursos por otros $47 mil millones en la fase de terminación. En tanto el gasoducto norte el gobierno anterior dejó sin adjudicar el primer tramo de los tres y sin licitar los otros dos”.

“Esta gestión licitó y adjudicó la obra a la que el gobierno destinó más de 150 mil millones de pesos y además se debió asumir una deuda con Bolivia por 244 millones de dólares por la importación de gas. Los intereses que se cobraron fueron de 21.8 millones de dólares que por supuesto pagamos entre todos, yo y la doctora Fernández de Kirchner”, completó el funcionario nacional.

La respuesta de Adorni llega luego de que la dos veces mandataria asegurara que la idea libertaria de “superávit fiscal o muerte” está “destinada al fracaso” y que el conquistado por la administración “es dibujado” o “trucho”.

A la vez, aseguró que en la gestión de Milei “al problema de los funcionarios que tampoco funcionan (porque no saben o no entienden)”, se le suman “ideas que no funcionan” que es un “combo letal” a la hora de gobernar.

Con información de Noticias Argentinas