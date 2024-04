En su habitual conferencia de prensa, el vocero presidencial, Manuel Adorni, dijo que “el fin de la inflación va a ser una realidad, aunque no sabemos cuándo” y señaló que el Gobierno está haciendo todo para “solucionar ese inconveniente, porque no somos incendiarios monetarios como fueron los últimos gobiernos”.

En esa dirección, el funcionario afirmó que quedó demostrado que el problema de la inflación “es siempre un problema monetario y estamos haciendo todo para solucionar ese inconveniente”.

Mientras se espera que el Indec informe el viernes el dato de la inflación de marzo, que se estima cercano al 10 por ciento, el acumulado en los tres primeros meses de gestión de Milei supera el 70 por ciento, mientras que los salarios y las jubilaciones tuvieron subas muy por debajo de ese número, lo que se refleja en la caída del consumo, las ventas y una recesión en la mayoría de las actividades económicas.

“Somos gente que entiende y sabe lo que está haciendo” en la luha contra la inflación, señaló Adorni y expresó que en el Gobierno no pueden decir a ciencia cierta cuando se logrará el objetivo de “domarla”. Agregó que eso depende de “una infinita cantidad de cuestiones y decisiones de la gente, pero estamos en ese camino y convencidos que vamos a lograrlo”.

Reunión con la CGT

El vocero presidencial la calificó de “positiva”, destacó el diálogo abierto con los sindicatos y sostuvo que hubo coincidencias con la necesidad de una “modernización” de las leyes laborales.

En esa dirección, expuso que en el encuentro del Ministro del Interior, Guillermo Francos y los representantes de la central obrera, “estuvimos de acuerdo en que el sistema laboral argentino necesita una modernización”.

Asimismo, dejó en duda que la CGT vaya a un paro general. “No sé si la CGT hará o no el paro, no vemos razón para que lo haga. Luego de la charla que tuvimos, entendemos que el paro no va a existir”, al menos en la forma que se especula que sea, concluyó Adorni.