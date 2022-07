Luego de la medida anunciada la semana pasada sobre las restricciones en el acceso a dólares para el pago de algunas importaciones, desde la Cámara de Comercio Exterior de Córdoba advirtieron que esta semana "no había dólares para nadie", a pesar de que desde el Gobierno señalaron que la medida alcanzaba a aquellos productos no prioritarios para la producción.

Norberto Delfino, empresario local y vocal de la institución, señaló que si bien "hubo excepciones, en las que por la dinámica de la operación si se entregaron, el contexto general es que el Banco Central se paró sobre los dólares y no habría los grifos".

En ese sentido, explicó que al no haber acceso a los dólares oficiales, "se pierde una referencia de valor" y agregó que quienes necesitan importar insumos básicos para fabricar sus productos con dólares que valen el doble que el oficial, viven la situación con "gran incertidumbre".

En diálogo con el programa "Alta mañana" por radio Universidad, Delfino expresó que importar en esas condiciones hace que "el precio de mis productos tiene que aumentar un 58% para estar igual que cuando lo compraba a dólar oficial", lo que quita competitividad, caída en las ventas, genera inflación e impacto negativo en el empleo. "La alternativa de comprar con dólar caro para importar, te deja afuera de mercado", resaltó.

Vale remarcar que todas las importaciones se pagan con el dólar oficial, que cotiza alrededor de los $132 y que no se pueden hacer con dólares comprados en el mercado paralelo o blue. La alternativa en este caso es pagar con dólares financieros (MEP), cuya cotización está por encima de los $282, aunque con el agravante de que quien lo hace por esta vía, luego está invalidado por 90 días para adquirir dólares oficiales para hacer otras importaciones.

A pesar de las críticas vertidas ante esta situación, el empresario dijo que en el actual contexto la medida adoptada "es razonable". Delfino sostuvo que ve "en el Gobierno Nacional una intención de dar prioridad a lo que son insumos de la cadena de producción y me parece razonable, porque ante esta sábana corta, tenemos que priorizar la continuidad del trabajo y evitar un salto inflacionario espantoso".

Finalmente, advirtió que si la situación no se encauza rápidamente, los problemas se van a profundizar. "A mi cuando se me acaben los insumos tengo que cerrar la fábrica y hay 40 personas que se van a tener que quedar en su casa y ese impacto va a ser inevitable si no resolvemos este tema", concluyó.