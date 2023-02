El presidente Alberto Fernández habló sobre diferentes puntos de su gestión y el panorama político en una entrevista radial con María O’Donnell para Urbana Play.

El mandatario habló sobre la inflación, internas, elecciones y el juicio a la Corte.

Inflación

“Nosotros tenemos que seguir luchando con el tema de la inflación de forma permanente. Le pido a los argentinos que recuerden mi compromiso de campaña. Decía que esto no se resuelve de un día para el otro”, afirmó Fernández.

El presidente afirmó que la inflación fue afectada por por la guerra entre Ucrania y Rusia. "En otros países las multiplicó por ocho la inflación. Pelear contra eso es una cosa muy compleja”, agregó.

También apuntó a una inflación multicausal provocada por el déficit fiscal, la emisión monetaria y los “formadores de precios” o “inflación autoconstruída”.

“El kiosquero escucha que podría subir la luz. Entonces empieza a remarcar el precio”, ejemplificó.

“Yo no quiero negar la inflación pero tampoco le voy a mentir a la gente. Yo no recibí cero puntos de inflación, recibí 54 y 150 mil millones dólares de deuda. Esto no se resuelve de un día para el otro”, sostuvo.

¿Nuevos billetes?

Ante la posibilidad de nuevos billetes de 5 y 10 mil pesos, afirmó que “no hay nada descartado”. "Nosotros aprobamos el billete de 2 mil y seguimos peleando contra la inflación”, aseguró.

Gasoducto y obra pública

Al ser consultado por la licitación del gasoducto en Vaca Muerta, aseguró que durante la pandemia fue “muy difícil” llevar a cabo la obra.

“El gobierno de Macri tampoco lo construyó, con tanta plata que pidió podría haber dedicado algo al gasoducto”,

Explicó que la obra energética se financia con parte del aporte solidario a las grandes fortunas, y afirmó que el ingreso estimado por exportación de gas rondaría entre los 15 y 20 mil millones de dólares.

“No mezclemos la interna en este punto”, respondió al ser consultado por el impacto de las dinámicas del gobierno en la inflación.

Al ser referido por la obra pública y el déficit habitacional, destacó: “En el gobierno de Macri se construyeron 14.000 viviendas, yo entregué 85.000. Y en marzo van a ser 100.000, así que el problema habitacional no me lo achaquen a mí”.

Internas en el Frente de Todos

Respecto de las críticas de Máximo Kirchner sobre el acuerdo con el FMI, recalcó: “Dijeron que iba a generar recesión y la Argentina es el segundo país que más creció en el mundo”.

Adelantó que la semana próxima se llevará a cabo una mesa de trabajo con los diferentes actores del Frente de Todos para desarrollar la estrategia electoral para las próximas elecciones.

Sobre los cruces con Wado de Pedro y otros referentes, aclaró: "No voy a dedicar un segundo a eso, yo sé con quién puedo gobernar y con quién no; yo gobierno con los que puedo gobernar; yo sigo gobernando, no me importa”.

“Cada uno tiene derecho a pensar lo que quiera, yo tengo a derecho a mostrar lo que pasó. Desde que yo firmé con el fondo, Argentina creció 5 puntos y medio por lo menos”, dijo.

Acerca de las candidaturas, indicó que no le “preocupa” volver a ser presidente y que “seguramente” las PASO definirán las internas. “Acá estamos todos juntos, no estamos separados, nadie rompió un bloque”, agregó.

Justicia

Fernández se refirió también a la situación de la Justicia, consideró que “el Poder Judicial es funcional a los intereses de Cambiemos" y afirmó que la condena que recibió la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner “fue por una causa armada”.

Asimismo, refiriéndose al pedido de juicio político con la Corte Suprema de la Nación, afirmó que esta “interfirió” con otros poderes del Estado. “Fueron claras intromisiones. Y no sólo declararon una ley como inconstitucional 16 años después, sino que hicieron algo ilegal que es poner en vigencia una ley derogada".

Sobre el acatamiento del fallo por la coparticipación a CABA, explicó que el fallo de la corte expone “abiertamente un conflicto de poderes”.

"La República funciona mal", disparó.

“Esta es una causa inventada contra Cristina, y yo creo que ella sabe que tiene razón”, recordó sobre lo dicho por la vicepresidenta semanas atrás",