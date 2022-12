Este martes, la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández, fue condenada a seis años de cárcel y se le dictó la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. Fue en el marco de la causa Vialidad.

Tras esto, el presidente Alberto Fernández publicó un mensaje en sus redes sociales donde afirmó: “Hoy, en Argentina, ha sido condenada una persona inocente. Alguien a quien los poderes fácticos trataron de estigmatizar a través de medios de comunicación”.

Fernández remarcó que su compañera de fórmula fue perseguida “a través de jueces complacientes a los que pasean en aviones privados y mansiones de lujo los fines de semana” y dijo estar conmovido por la sentencia.

También señaló que en el juicio “se violó el principio de no juzgar dos veces un mismo hecho” y que no se llegó a explicar “cómo puede administrar fraudulentamente quien no tiene capacidad de disponer y decidir en licitaciones públicas”.

“Alguna vez enseñó Carrara que cuando la política se mete en los tribunales la justicia se escapa por la ventana. Eso ha pasado en este caso”, expresó Fernández.

Por último, dijo: “Se de su inocencia. Todos los hombres y todas las mujeres de bien que amamos la democracia y el Estado de Derecho debemos ponernos a su lado”.