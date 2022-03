Este martes Alberto Fernández encabezó la apertura de las sesiones ordinarias ante la Asamblea Legislativa e hizo un resumen de su gestión y proyectó la agenda que viene.

Se trató de una apertura plagado de polémicas. Ya el principio fue dificultoso, con un cruce con un diputado que dijo algo incluso antes de que el Presidente comenzara a hablar.

Minutos más tarde, cuando Fernández habló sobre el acuerdo con el FMI, muchos legisladores opositores se retiraron de sus bancas en señal de descontento.

En primer lugar, afirmó que, si bien se ha equivocado en ocasiones, tiene la tranquilidad de que durante la pandemia "ninguna persona en nuestro país quedó sin la atención sanitaria que su salud reclamaba".

En ese sentido, destacó la campaña de vacunación como "la más importante de la historia". "La Argentian ha recibido 112 millones de vacunas de siete laboratorios diferentes con eficacia y seguridad probadas", precisó.

Por tal motivo, el Presidente aseguró que los momentos más difíciles por el coronavirus han quedado en el pasado:

"Hoy los argentinos y las argentinas estamos protegidos contra el Covid-19 y tenemos una inmunidad que nos permite seguir adelante"

La reactivación económica

En segundo lugar, el Presidente destacó la reactivación económica post-pandemia. En particular, indicó que la industrial fue una de las más importantes del mundo teniendo en cuenta el Covid-19.

A su vez, señaló que en 2021 la inversión productiva fue un 13% mayor que los niveles prepandémicos en 2019. "La tasa de desempleo fue del 8,2% a principios de 2021, la menor en más de tres años", sostuvo.

Alberto Fernández destacó que los salarios reales del sector privado tuvieron un leve incremento en 2021. Sin embargo, aclaró que es "menos del que queremos".

En ese marco, afirmó que el país atraviesa un escenario más favorable de cara al futuro:

"Estamos transitando un nuevo camino, una nueva etapa, marcada por la recuperación de los salarios"

Acuerdo con el FMI

Alberto Fernández hizo un especial énfasis en el acuerdo por la refinanciación de la deuda con el Fondo Monetario Internacional y empezó por ser crítico con el gobierno de Mauricio Macri:

"De ese préstamo no nos quedó nada, ni un puente, ni una carretera, solo nos quedó una deuda externa impagable"

Para ejemplificar la magnitud de la deuda, el Presidente señaló que el país se comprometió a pagar solo en concepto de intereses un monto de 19 mil millones de dólares. "Se tratan de cifras sin precedentes en la economía moderna", aseguró.

Además, afirmó que, si bien Argentina tiene la voluntad de pagar, "carece de la capacidad para hacerlo".

Por otra parte, aclaró que el nuevo acuerdo no acumulará nueva deuda de la ya contraída así como también negó que el acuerdo con el FMI implique una reforma previsional ni tampoco una reforma laboral. "La justicia social no puede ser objeto de negociación", aseguró Fernández.

Fue en ese momento en el que la gran mayoría de los legisladores opositores se levantaron de sus bancas y abandonaron el recinto. Hubo gritos de reprobación por parte de ellos y vitoreo de los oficialistas.

Además, Alfredo Cornejo apuntó directamente contra el Presidente, quién le respondió:

"Yo no miento Alfredo, me conocés, yo no miento"

Autocrítica, reflexión y acusación a la oposición

En su discurso, Alberto Fernández afirmó que entiende que aún no alcanza con los objetivos conseguidos: "Tengo claro que estos logros son importantes pero no suficientes".

Además, reafirmó su intención de dejar atrás los planes sociales como hasta hoy los conocemos. "Es el momento de que los argentinos vuelvan al empleo formal y vayan prescindiendo de los planes sociales", señaló.

Por otra parte, apuntó contra la opisicición por su negativa en la aprobación:

"En estos casi 40 años de democracia es la primera vez que se rechaza un Presupuesto"

En ese sentido, recordó cuando en 2010 la oposición no fue a votar para no dar quórum al gobierno de Cristina Fernández de Kirchner: "El Congreso nos han dejado sin presupuesto a Cristina en 2010 y a mí en este año"