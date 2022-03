El discurso pronunciado por el presidente Alberto Fernández en el marco de la apertura de sesiones ordinarias del Congreso Nacional se dio en un recinto en el que no faltaron gritos y críticas a viva voz, que incluso llegaron a interrumpir el discurso presidencial.

Aunque no es la primera vez que ocurre, el ruido de fondo y estas intervenciones de miembros de la oposición, que no son parte de la modalidad la Asamblea Legislativa, motivaron un clima incómodo a la sesión.

El momento más tenso fue cuando el senador radical por Mendoza Alfredo Cornejo comenzó a gritar por sobre las palabras del presidente y dijo:

“¡Alberto, no tenés los votos! ¡Alberto mentiroso!”.

Cornejo expresó su malestar, con esas palabras, cuando el mandatario criticó la gestión de Mauricio Macri y recordó la intención obtener respuestas sobre los destinos de los fondos de la deuda tomada por la gestión ante el FMI mediante una investigación judicial, tal como solicitó Fernández el pasado año.

La intervención a los gritos de Cornejo estimuló una inmediata respuesta de Alberto Fernández, quien contundente dijo:

“Yo no miento, Alfredo, me conocés, yo no miento”.

A pesar del cruce, Cornejo se quedó sentado en ese momento en su banca pese a que la mayor parte del bloque del PRO decidió abandonar el recinto como manifestación en contra del mandatario.