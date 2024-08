El ex presidente Alberto Fernández brindó en una entrevista su versión sobre las acusaciones realizadas por la ex primera dama Fabiola Yáñez.

En diálogo con el medio El País, Fernández aseguró que nunca golpeó a una mujer y sugirió que a su ex pareja “la obligaron a denunciar”.

“Estoy siendo acusado de algo que no he hecho”, afirmó y adelantó que colaborará con la Justicia para que la verdad salga a la luz y así probar su inocencia.

De todas maneras, admitió que durante la estadía en la quinta de Olivos hubo peleas y discusiones pero no como los que supuestamente fueron filtrados en la última semana. Contó además que las conversaciones con Yáñez fueron eliminadas de su celular.

“No he golpeado a Fabiola. Nunca he golpeado a una mujer. Estuve 18 años con la madre de mi hijo mayor y 11 años con Vilma Ibarra y nunca he tenido un episodio de esa naturaleza”, remarcó.