El presidente Alberto Fernández definió al ministro de Economía y precandidato presidencial de Unión por la Patria (UxP), Sergio Massa, como el "futuro" mandatario del país.

Al dirigirse a los empresarios presentes en el acto de clausura de la Convención Anual de la Cámara Argentina de la Construcción, realizado en La Rural, Fernández se mostró en el escenario junto a Massa, quien había finalizado su exposición, y dijo: "Van a escuchar la opinión del presidente, pero acaban de escuchar la opinión del futuro presidente".

El presidente Fernández aprovechó la oportunidad para hacer un largo recorrido de las políticas implementadas durante su gestión y los obstáculos que tuvo que sortear.

"Cuando llegamos al gobierno, nos encontramos con la deuda con el Fondo Monetario Internacional y le exigimos al Fondo que nos deje hacer nuestro programa económico. La obra pública es lo que más motoriza la economía de un país. Han pasado cuatro años y pusimos en marcha mas de 6 mil obras, con una inversión de 1,8% del PBI anual. Hoy 3600 obras ya están terminadas, pese a todo lo que pasó, nada nos detuvo", dijo el mandatario.

Por su parte, el ministro de Economía y precandidato presidencial adelantó que "en las próximas horas" se conocerán los detalles del programa con el FMI por la deuda contraída durante la administración de Mauricio Macri

Massa expresó ante los empresarios que los cuatro pilares de la Argentina en los próximos 10 años deben ser el orden fiscal, el superávit comercial, la competitividad cambiaria y el desarrollo con inclusión, porque “el país tiene que desarrollarse con los argentinos adentro, si no se producen procesos de concentración de la riqueza”.

Sobre la lista de unidad del peronismo de cara a las presidenciales, el ministro de Economía dijo: "No es que tomé la decisión de ser candidato, sino que terminé siendo síntesis de una coalición de gobierno y me llevó a ser la cara de un espacio mucho más amplio. Unión por la Patria es un espacio colectivo, no es Sergio Massa".

“La Argentina perdió en un golpe 20.000 millones de dólares de un total de 100.000 millones de ingresos, por la sequía” Massa

También hubo elogios de parte de Fernández para otros funcionarios. "Tengo un ministro extraordinario. Es un orgullo para mí que haya sido mi compañero de gestión", dijo el presidente en referencia al ministro de Obras públicas Gabriel Katopodis.

Con información de Télam