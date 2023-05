En su último Tedeum como presidente, Alberto Fernádez llamó a '"construir en unidad, una sociedad más justa", y reiteró el compromiso del gobierno nacional con los que menos tienen.

Sobre el final de la ceremonia religiosa, celebrada en la Catedral Metropolitana, el mandatario declaró: “Tenemos que construir una convivencia democrática que nos falta. Está claro que en la diversidad pensamos disiento y tenemos miradas y aspiraciones de país distintos, pero tenemos todos los compromisos que usted cardenal nos ha marcado. Primero los últimos nos enseña el papa Francisco”.

“Quiero rezar por el papa (Francisco), por ustedes y por cada argentino y argentina para que de una vez por todas podamos construir esa unidad de la que habló el cardenal, para que podamos construir una sociedad más justa”, agregó Alberto Fernández.

Asi mismo, el presidente destacó que se trató de una “fecha patria distinta”, ya que ambos, junto al cardenal el arzobispo de Buenos Aires Mario Poli, cumplen sus respectivos ciclos frente a sus cargos.

En otro tramo de su discurso, Alberto destacó que recurrió en varias ocasiones al Sumo Pontífice, porque “Argentina lo necesitaba” y enfatizó la tarea de Francisco durante su periodo de gestión: “El querido Papa siempre estuvo ayudando. Hoy lo hago publico porque siempre lo hizo en silencio. Nunca dejo de ayudar”, remarcó.

El recuerdo de Nestor Kirchner

“Es un día especial para mí porque hace 20 años entrábamos con Néstor (Kirchner) a esta Casa de Gobierno y no puedo dejar de recordarlo, honestamente. Me acuerdo de cada detalle y también me emociona en aquel momento, me emociona el recuerdo”, declaró el mandatario.

Con información de Télam.