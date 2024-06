La ministra de Capital Humano Sandra Pettovello no se presentó este martes en la Comisión de Acción Social y Salud Pública de la Cámara de Diputados, organismo que investiga el conflicto por la distribución de alimentos.

Pettovello no dio explicaciones públicas desde que se conocieran las irregularidades en la compra y distribución de alimentos, muchos de éstos próximos a caducar, y en la contratación de personal a través del organismo internacional OIE.

La interpelación de los diputados fue solicitada en la sesión que aprobó la reforma previsional y, en ese momento, los legisladores habían acordado formalizar la convocatoria a través de los mecanismos oficiales.

La Comisión de Acción Social y Salud Pública tomó la iniciativa para intentar que la ministra Pettovello diera explicaciones de primera mano en el Congreso. Esto todavía no ha sucedido.

El presidente de la Cámara, Martín Menem, emitió una respuesta en representación del oficialismo donde señaló que las comisiones de Asuntos Constitucionales y Presupuesto (presididos por los oficialistas Nicolás Mayoraz y José Luis Espert) están analizando las compras del Ministerio de Capital Humano y que hasta que no se expidan al respecto “no se cursará invitación alguna, por respeto a la figura ministerial de otro poder del Estado".

Tras esta segunda falta de Pettovello, el jefe del bloque de Unión por la Patria en Diputados, Germán Martínez, señaló que "hay una actitud manifiesta por parte de la presidencia de la Cámara de que la voluntad política expresada por la Comisión de Salud y Acción Social no llegue a la ministra, y de eso hay que dejar constancia".

"Cuando uno es presidente de una Cámara y hay una comisión que dice 'nosotros invitamos a tal funcionario', no se puede ni pisar ni cajonear, la tiene que girar. Al no hacerlo, el presidente de la Cámara está en una situación que no corresponde", dijo Martínez, mostrando sus críticas hacia Menem.