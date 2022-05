En medio de la interna oficialista que no cede con el correr de los días y a pesar de que el mismo presidente Alberto Fernández pidió dejar de hablar de ello, el ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández apoyó la posibilidad de que el primer mandatario compita en las PASO como candidato a la reelección y desafió a la vicepresidenta a que compita.

"Lo que sé es que el Presidente se ganó el derecho a competir por la reelección y voy a acompañar esa decisión" dijo el titular de la cartera de Seguridad, al tiempo que, tras ser consultado sobre si Cristina Fernández de Kirchner debiera candidatearse, expresó en forma de desafío: "Que se presente y compita".

En declaraciones a radio El Destape, el funcionario sostuvo: "No sé si Cristina debería ser candidata. Cada uno decide". Además, reiteró que los funcionarios del Frente de Todos que se opongan a las políticas del Gobierno deberán irse. "El Presidente fija una política y, si hay alguien que mete palos en la rueda, llega el momento donde debería correrse e irse a trabajar a otro lugar", aseveró.

Aníbal Fernández se volvió a diferenciar del kirchnerismo al asegurar que él "no dejaría solo a un presidente peronista" y completó diciendo que para resolver los desencuentros internos y la inflación "hay que poner un poquito de garra, si ponemos un poquito de ganas todos lo hacemos".

Más adelante agregó que no propicia la ruptura del frente. "Yo no soy rupturista ni en pedo, juego a morir para que todos nos sumemos. Aprendí a ser frentista con Juan Perón, ¿Cómo no lo voy a ser con los nuestros? Cristina es mi familia, aunque esté enojada y aunque no me hable con ella. Es mi familia y yo de ahí no me voy a ir de ahí nunca", sentenció Aníbal Fernández.