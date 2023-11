El ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, anunció hoy que presentará una denuncia penal contra los apoderados de La Libertad Avanza (LLA) por difundir sospechas infundadas sobre la Gendarmería Nacional en relación con el balotaje que se llevará a cabo el próximo domingo. Los representantes de Javier Milei, candidato de LLA, acusaron a la fuerza de seguridad de cambiar el contenido de las urnas y la documentación en favor del oficialismo.

"Voy a hacer la denuncia penal", afirmó Fernández en declaraciones al canal C5N, calificando las acusaciones de LLA como "burdas y deleznable". El ministro aseguró que las afirmaciones carecen de fundamentos y que este tipo de acciones dañan la democracia. "Estos tipos que no tienen formación política hacen daño con su lengua", expresó.

En una presentación ante la jueza federal María Romilda Servini, los apoderados legales de LLA, Karina Milei y Santiago Viola, solicitaron especial atención en "determinados momentos en los que podría configurarse fraude" durante el balotaje, señalando el escrutinio provisorio como un momento crítico.

"Hay que hacer la denuncia porque no voy a permitir que sigan avanzando con esa porquería y porque hay que contarle a la sociedad que no es verdad que sucedan esas cosas, no solo con la Gendarmería sino con ninguna fuerza", agregó el ministro.

Según LLA, la Gendarmería cambiaría el contenido de las urnas y la documentación después del escrutinio, beneficiando al candidato de Unión por la Patria (UxP), Sergio Massa. Fernández desestimó estas afirmaciones, destacando que la Gendarmería no participaría en acciones que perjudiquen la democracia.