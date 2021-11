Antes de la veda: últimas encuestas nacionales, en Córdoba y distritos clave

LA TENDENCIA EN CÓRDOBA

Córdoba pesa 8,7% del padrón nacional y renueva senadores y diputados nacionales. El promedio entre el resultado de las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) y las últimas encuestas posteriores a ellas arroja 50% para Juntos por el Cambio (JXC), 25% para Hacemos por Córdoba (HXC) y 11% para el Frente de Todos (FDT), lo que implica variaciones estadísticamente no significativas respecto a septiembre pasado (+2,5 puntos porcentuales, +0,5 pp y +0,1 pp, respectivamente). La última medición de CB Consultora con proyección de indecisos y votos en blanco ubica a los guarismos de HXC y el FDT en esos niveles y estira el caudal de JXC a casi 55% (gráfico abajo).

Según el resultado final se acerque más al promedio o la proyección de CB, la distribución de las 9 bancas de diputados nacionales será 5-3-1 o 6-2-1, respectivamente; las de senadores nacionales serán 2 para JXC y 1 para HXC.

LA TENDENCIA EN PROVINCIA DE BUENOS AIRES (PBA)

PBA pesa 37% del padrón nacional y renueva diputados nacionales. En las PASO, JXC obtuvo 37,9% vs 33,7% del FDT, una brecha de 4,2 puntos porcentuales. El promedio entre el resultado de las PASO y las últimas encuestas posteriores arroja 39% para JXC y 36% para el FDT, un empate técnico (la brecha de 3 puntos porcentuales no resulta estadísticamente significativa). Los liberales llegan a 6,5%, el FIT a 5,6%, Randazzo roza el 4% y Valores 1,4%. La encuesta más cercana al promedio de la serie reciente es la de Ricardo Rouvier, que reporta 38,9% para Santilli vs 35,5% para Tolosa Paz (gráfico abajo).

Por su parte, con proyección de indecisos y voto en blanco la encuesta de Proyección + Equis es la que arroja el escenario más parejo: 40,1% para Santilli vs 38,1% para Tolosa Paz, una brecha de apenas 2 puntos porcentuales. Aquí, el FIT aparece por delante de Avanza Libertad, si bien por una diferencia estadísticamente no significativa, mientras que Vamos supera el 4% y Valores llega al 2% (gráfico abajo).

En sentido contrario, el estudio reciente que más diferencia reporta a favor de JXC es de consultora Tendencias: proyectando indecisos, arroja 37,4% para Santilli vs 32,5% para Tolosa Paz, una brecha de casi 5 puntos porcentuales. El FIT roza el 7%, Espert ronda el 6%, Randazzo no llega al 4% y Hotton ronda el 2% (gráfico abajo).

Por el peso de este distrito, gran parte de las chances del FDT de recortar la ventaja que sacó JXC a nivel país pasan por el resultado final de PBA. Al menos en el promedio y las últimas encuestas, los datos insinúan que la brecha en esa provincia podría achicarse.

LA TENDENCIA EN LA PAMPA

Aunque pesa poco en el electorado nacional (menos del 1%), La Pampa es un distrito clave para la conformación del Senado nacional a partir del próximo mes de diciembre. En las PASO, JXC obtuvo 48,8% vs 38,3% del FDT, una brecha de 10,5 puntos porcentuales.

Esa diferencia equivale a 20 mil votos; el peronismo ya ha remontado primarias adversas, por lo que apuesta a dar vuelta la elección para quedarse con 2 bancas de senadores nacionales y que JXC sólo obtenga la de la minoría. Esto le permitiría al FDT conservar el quórum en la Cámara Alta, recurriendo a aliados. Según CB, la brecha ya se achicó a 5,7 puntos porcentuales, lo que deja la disputa en 49,2% para JXC vs 43,5% para el FDT; las demás listas no llegan al 5% cada una (gráfico arriba). Como se advierte, la lista de Kroneberger apenas varía respecto al resultado de las primarias (+0,4 puntos porcentuales), mientras que la de Bensusán avanza 5,2 pp, lo que sugiere que la disputa se acerca a un empate técnico.

LA TENDENCIA EN CHUBUT

Al igual que La Pampa, Chubut pesa poco en el electorado nacional (1,3%), pero es un distrito clave para la renovación del Senado nacional. En las PASO, JXC obtuvo 39,5% vs 26,4% del FDT, una brecha de 13,1 puntos porcentuales que le permitiría quedarse con dos bancas. Según CB (gráfico abajo), Torres (40,8%) apenas avanza 1,3 puntos porcentuales respecto a las primarias, mientras que Linares (32,6%) crece 6,2 pp. Así, la brecha se achica a 8,2 pp pero aún no configura un empate técnico, por lo que el sprint final hacia el 14 de noviembre será decisivo para el resultado.

LA TENDENCIA EN SANTA FE

Santa Fe pesa casi lo mismo que Córdoba en el electorado nacional (8,4%), y también renueva senadores y diputados nacionales, por lo que es clave para la conformación del Congreso nacional desde diciembre. En las PASO, JXC obtuvo 40,1% vs 29,1% del FDT, una brecha de 11 puntos porcentuales que le permitiría quedarse con dos bancas de senadores.

Según CB (gráfico arriba), Losada (42,5%) apenas avanza 2,4 puntos porcentuales respecto a las primarias, mientras que Lewandoski (35,3%) crece 6,2 pp. Así, la brecha se achica a 7,2 pp pero aún no configura un empate técnico, por lo que el sprint final hacia al 14 de noviembre será decisivo.

LA TENDENCIA EN TUCUMÁN

Tucumán pesa casi 3,7% en el electorado nacional y también renueva tanto senadores como diputados nacionales, por lo que es otro distrito clave para la renovación del Congreso. En las PASO, el FDT obtuvo 49,6% vs 34,8% de JXC, una brecha de 14,8 puntos porcentuales que le permitiría quedarse con dos bancas en el Senado.

Según CB (gráfico arriba), Yedlin (47,2%) cede 2,4 puntos porcentuales respecto a las primarias, mientras que Alfaro (37,4%) crece 2,6 pp. Así, la brecha se achica a 9,8 pp pero aún no configura un empate técnico, por lo que el sprint final previo hacia el 14 de noviembre será decisivo.

LA TENDENCIA NACIONAL

Al no haber listas unificadas en todo el país (como sí sucede en una elección de presidente y vice), la tendencia nacional puede reconstruirse sólo de manera aproximada. Contando aliados, en septiembre JXC rondó el 40% de los votos vs 31,8% del FDT, una brecha de 8,2 puntos porcentuales similar a la que Alberto Fernández le sacó a Mauricio Macri en la elección presidencial de 2019, pero en este caso invirtiendo el orden. El promedio ponderado entre el resultado de las PASO y las encuestas nacionales más recientes arroja 33,4% de actitud electoral favorable al Frente de Todos (FDT) vs 39,2% para Juntos por el Cambio (JXC), lo que reduce la brecha a casi 6 puntos porcentuales, una variación estadísticamente no significativa. Si comparamos el promedio ponderado con mediciones individuales, el dato del FDT es similar a la estimación de Udesa para el oficialismo (32%) y está cerca del piso que reporta esa misma encuesta para JXC (37,8%) considerando el intervalo de confianza del 95% (gráfico abajo).

En cambio, el techo de JXC roza el 45% en esa medición, contra 35,2% para el FDT. Dado este panorama, las chances del FDT para recortar la desventaja y emparejar la elección pasan centralmente por capitalizar el anti macrismo: si subyace en el mapa electoral argentino una situación de polarización, así como en 2019 el país pintado de azul en las PASO generó una reacción amarilla en la general, la hipótesis sería que la ola amarilla de las primarias del 2021 genere una reacción contraria. En ese caso, el techo del FDT podría trepar hasta casi el 44%, que es la proporción de anti macrismo que estima la consultora Zuban Córdoba (gráfico abajo).