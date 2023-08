Susana Trimarco junto a los abogados de la Fundación María de los Ángeles, José Dantona y Carlos Garmendia, confirmó que su hija, Marita Verón, está muerta. Lo aseguró en conferencia de prensa, donde se brindaron algunos detalles sobre la carpeta que tenía en su poder el gremio Luz y Fuerza de Tucumán y con la cual se realizaban extorsiones dentro del mismo sindicato en busca de poder.

“Hace tiempo atrás ha venido una persona a la Fundación que manifestó que en determinadas circunstancias de un conflicto gremial se manifestaba que existía una carpeta con documentación que acreditaba que Marita había sido muerta, con fotografías. Estaba muerta y esa carpeta se la estaba usando para extorsionar en el ámbito de cuestiones gremiales”, comenzó diciendo Garmendia.

El abogado contó que inmediatamente se hizo la denuncia ante el titular de la Procuraduría contra la Trata de Personas, Marcelo Colombo, quien avanzó en la investigación y fue confirmando la información brindada, por lo que formalizó otra denuncia ante el fiscal federal de Tucumán, José Agustín Chit.

El letrado agregó que “hay testigos que han tenido la valentía suficiente de contar cosas que han servido para avanzar con esta investigación”.

Cuando se le consultó si el gremio al que se refería era Luz y Fuerza, fue Susana Trimarco quien lo confirmó, y señaló “yo no le tengo miedo ni al diablo: es Luz y Fuerza” y los demás involucrados “son gremios pequeños que trabajan con ellos”.

La mamá de Marita Verón aseguró que “son personas mafiosas que tenían vínculos muy fuertes con la ‘Chancha’ Ale”, en referencia a Rubén Alé -líder de una organización criminal conocida como el “Clan Ale” que operó en Tucumán con extorsiones, lavado de dinero proveniente del narcotráfico y la trata de personas-, fallecido en 2017.

Según amplió Trimarco, Alé “se quería apoderar de esos gremios, y ahí fue el conflicto y ahí aparece la carpeta con el cuerpo de mi hija muerta. Me lo dijo a mí la persona que declaró con DNI, con todo y agradezco que haya tenido la valentía porque nadie -discúlpenme la palabra- tiene los huevos suficientes para hablar y decir la verdad”, sostuvo la mujer.

La mamá de la joven desaparecida dijo que “con esa carpeta se peleaban entre ellos y amenazaban que la iban a presentar en la justicia si hacían tal cosa y era una herramienta que tenían estos tipos para pelearse”

“Voy a seguir hasta el final, sea quien sea, y hay mucha gente, médicos involucrados, mucha gente”, sostuvo la mamá de Marita Verón y confirmó que el cuerpo de su hija estaba en la morgue. “Eso me ha impactado muchísimo, me ha pegado muy fuerte porque esta persona -se refiere a quien brindó la información que dio un giro en la causa-, me lo dijo a mí porque ya no podía vivir él sabiendo lo que le había pasado a Marita y no decirme a mí lo que pasó” con ella.

Por su parte, Dantona indicó que los médicos involucrados en la carpeta de Luz y Fuerza fueron “eslabones de uno de los lugares donde habría estado Marita y otros lugares donde Marita, según la investigación (…) habría terminado. La relación es de todos con todos”, señaló.

“Va haber muchas imputaciones y de gente que, en teoría, se creía intocable”, dijo el letrado. “Es gente muy conocida, muy poderosa de Tucumán”, agregó.

Por su parte, Trimarco señaló que le ha afectado muchísimo la revelación de nombres vinculados a la desaparición y muerte de su hija “porque son conocidos míos”. Y agregó: "uno no tiene que confiar en nadie porque uno no termina de conocer a las personas".

Tanto la mujer como los abogados evitaron dar nombres de los involucrados en la carpeta porque se está llevando adelante la investigación.

Trimarco sostuvo que esta información es la más importante que hubo a lo largo de 21 años de investigación para la causa. “Ahora son varias personas que dicen lo mismo, que pusieron su documento y la cara ante la Justicia”.

Dantona sumó que hay distintos medios de prueba con los cuales se pueden verificar lo aportado por los testigos.

