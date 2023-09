Finalmente, quedó conformado el Foro Artsaj de Argentina, integrado por personalidades comprometidas con

la defensa de los Derechos Humanos. Se trata de una iniciativa del Consejo Nacional Armenio de Sudamérica para llamar la atención sobre genocidio en marcha en Artsaj, también conocido como Nagorno Karabaj que hoy pone a 120 mil personas al borde de la hambruna.

El Foro Artsaj de Argentina está formado por el jurista Eugenio Raúl Zaffaroni, ex miembro de la Corte Suprema de Justicia y ex miembro de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el ex juez de la Cámara Federal de Rosario Carlos Alberto Rozanski, los ex diputados nacionales por la UCR Brenda Austin y Facundo Suárez Lastra.

Además, lo integran el magister en Relaciones Internacionales, escritor y periodista Mariano Saravia, y el doctor en Relaciones Internacionales y profesor de la Universidad Nacional de Rosario Ricardo Torres.

También estuvieron presentes legisladores nacionales, autoridades del Ministerio de Relaciones Exteriores de la Nación, el embajador de Armenia en Argentina, Hovhannes Virabyan, y autoridades comunitarias y partidarias armenias llegadas de distintos puntos de Argentina, Uruguay, Brasil, Estados Unidos, Canadá, Líbano, Armenia y Australia.

Consejo Nacional Armenio

Aram Mouratian, director ejecutivo del Consejo Nacional Armenio de Sudamérica, remarcó: “En otro intento de terminar con los armenios de Nagorno Karabaj, Azerbaiyán bloquea ilegalmente el corredor de Berdzor (Lachin) desde hace más de 9 meses, impidiendo el ingreso de ayuda humanitaria, alimentos, medicinas, ambulancias, el traslado de pacientes en condiciones graves provocando hambre y muerte a 120 mil personas, entre ellas más de 30 mil niños y niñas".

En este sentido, afirmó que se están ignorando los llamados de la comunidad internacional y los fallos de la Corte Internacional de Justicia.

"Pese a la presencia de observadores de la Unión Europea y Canadá, no ha cumplido uno solo de los puntos del acuerdo tripartito del 9 de noviembre e incluso se niega a retomar las negociaciones de paz, cambiando la agenda y con demandas cada vez más maximalistas. Azerbaiyán lleva adelante una política de limpieza étnica y genocida contra los armenios, como lo dejó en claro el informe de Moreno Ocampo”, agregó finalmente.

¿Otro genocidio?

El Genocidio Armenio se cobró un millón y medio de vidas, entre 1915 y 1918, a manos del Imperio Turco Otomano y desde 1918 hasta 1923 por la República de Turquía. A 100 años del final de aquel que fuera el primer genocidio del siglo XX, se repite la historia.

Hoy es Azerbaiyán, un país aliado de Turquía, quien intenta continuar con aquel intento de exterminar al pueblo armenio. Lo hace contra los armenios de la República de Artsaj, que declaró su independencia a principios de 1992, contemporáneamente con otras ex repúblicas soviéticas.

Este enclave, habitado desde hace siglos por armenios, sufrió dos guerras de agresión por parte de Azerbaiyán, la primera entre 1992 y 1994 y la segunda en plena pandemia, a fines de 2020. En ambas guerras, la República de Armenia defendió a sus hermanos de Artsaj pero en la última, Azerbaiyán ocupó partes de su territorio. A principios de noviembre se firmó un acuerdo tripartito de paz entre el país agresor, Rusia y Armenia.

En ese acuerdo se imponía que Azerbaiyán mantuviera abierto el corredor de Berdzor o Lachin, que comunica a Artsaj con Armenia, de la cual depende casi por completo. Sin embargo, desde el 12 de diciembre del año pasado, incumpliendo todos los compromisos internacionales, Azerbaiyán bloquea este corredor, impidiendo la entrada de alimentos y medicinas. Ni siquiera la ayuda humanitaria internacional puede entrar, poniendo en riesgo a los 120 mil habitantes armenios de Artsaj.