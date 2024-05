Un cadáver fue encontrado este sábado al mediodía en barrio Los Boulevares, informó la Policía.

El cuerpo en avanzado estado de descomposición fue encontrado sumergido en el Canal Norte a la altura de calle De Los Latinos.

Según notificó la Policía, el cadáver fue encontrado por familiares de Axel Catriel “Pelado” Frías, un joven de 18 años que desapareció el 23 de abril en barrio Los Cortaderos.

“La Justicia no se movió, nosotros como hermanos estuvimos buscándolo en los campos cercanos, hoy decidimos ir por la orilla del canal, nos encontramos con un montón de mugre estancada, animales muertos y ahí se veía una persona también muerta”, expresó. “Si es mi hermano o no todavía no lo sabemos”, afirmó la hermana de Alex a El Doce.

Interviene en la causa la Fiscalía del Dtto IV turno 6 a cargo de la Dra. Jorgelina Gutiez. Por el momento, no se logró develar a identidad del cadáver.