- Ineficacia: La medida no solucionaría la inseguridad, ya que los delitos graves cometidos por adolescentes menores de 16 años son mínimos.

- Estigmatización: Se estigmatiza a los adolescentes pobres, mostrándolos exclusivamente como delincuentes, cuando son los más afectados por la pobreza y la falta de políticas educativas y de salud.

- Inconstitucionalidad: La medida violaría el principio de no regresividad, que implica no retroceder en un derecho ya adquirido.

- Falta de políticas públicas: No se ofrecen políticas públicas para ayudar a los adolescentes a recuperarse y reintegrarse en la sociedad.

- Internacionalmente no recomendado: Unicef recomienda que la edad de imputabilidad no sea inferior a los 14 años y señala que existe evidencia internacional que demuestra que bajar este umbral no ha sido una medida efectiva en el combate a la inseguridad.

Los Políticos oportunistas que piden la baja de la edad de imputación penal son unos hipócritas que en realidad desean que todos los niños pobres estén presos.

A la inseguridad la crean ellos con sus políticas de hambre, no los niños.

El 90 % de los presos son de clase pobre y casi el 60 % de los pobres son niños.

Quiénes son éstos Legisladores que quieren niños pobres presos ?