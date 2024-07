Una caída en la prueba de ciclismo la complicó de entrada, y no fueron pocas las quejas de las competidoras y competidores.

Este miércoles se cumplió el tan mentado hito: después de un siglo, el río Sena volvió a ser escenario de una prueba oficial que incluía la natación.

En la mañana francesa se desarrolló el triatlón en los Juegos Olímpicos de París 2024, y con presencia cordobesa.

Romina Biagioli llegó en el puesto 47, tras cumplir la prueba en 2:05:36 y un desgaste que se percibió en los rostros de la carrera, en el final. En su recorrida, la representante argentina hizo diez minutos más que los hizo la ganadora, la local Cassandre Beaugrand.

“Había nadado muy bien pero esta vez me tocó a mí la caída en la bici… no lo podía creer. Estoy feliz de haber reaccionado rápido, pero perdí la caramagnola y no tenía agua”, sentenció.

Para ella fue la despedida de este tipo de pruebas (había terminado 33ª en la misma prueba en Tokio), tal cual lo anunció tras la competencia. Sus nuevos desafíos estarán en las largas distancias.