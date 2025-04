La Asociación Trabajadores del Estado denunció que el gobierno nacional comenzó con la "segunda etapa de despidos" en los medios públicos.

El sindicato hizo referencia a las desvinculaciones del fotógrafo Kaloian Santos Cabrera de la Secretaría de Cultura, a la periodista Natalia Maderna de Radio Nacional y al periodista Fabián Waldman.

La desvinculación de Santos Cabrera ocurrió a pocos días de fotografiar al gendarme que disparó contra el fotoreportero Pablo Grillo, el 12 de marzo pasado en la marcha de jubilados.

“Mi nombre venía de más arriba y no era por mi desempeño profesional. Era tan personal que solo me despidieron a mí”, dijo Santos Cabrera en diálogo con AM 750.

En el caso de Natalia Moderna, la periodista se enteró de su despido cuando intentó ingresar al edificio de Maipú 555 y la seguridad le informó que tenía el ingreso prohibido a la emisora pese a ser planta permanente.

Fabián Waldman también fue despedido de canal Diputados TV, que depende de la Cámara Baja. El cronista de Radio La Patriada aseguró que director del canal, Santiago Cosimano, justificó su despido al decir: "No quiero recibir puteadas de funcionarios porque te pagamos un sueldo".