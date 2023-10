La candidata presidencial de Juntos por el Cambio (JxC), Patricia Bullrich, anunció este jueves que en caso de ser elegida presidenta derogará la Ley de Empleo 24.013 y “todas las leyes que han destruido el concepto de indemnización”.

Además, detalló que impulsará un nuevo "régimen laboral que tendrá un 60% de baja del costo de las indemnizaciones".

"Va a ser un régimen laboral que tenga un 60% de baja del costo de las indemnizaciones, que hoy es una espada de Damocles sobre todas las empresas. Vamos a 3 años-3 sueldos, 10 años-10 sueldos", dijo Bullrich en la edición número 59 del Coloquio de IDEA, reunido en la ciudad de Mar del Plata.

Durante su discurso, la exministra de Seguridad de Mauricio Macri se refirió a la existencia de "una industria del juicio" que es "terrible" y prometió "derogar todas las leyes que han destruido el concepto de la indemnización" en un eventual Gobierno suyo, según informó la Agencia Télam.

"Para eso tenemos que derogar varias leyes, empezando por la 24.013. Eso lo vamos a hacer rápido", explicó sobre la actual Ley de Empleo, que regula la protección de los trabajadores desempleados; la promoción y defensa del empleo; la productividad y el salario mínimo, vital y móvil; la indemnización por despido injustificado, entre otras cuestiones.

La también exministra de Trabajo durante el gobierno de Fernando de la Rúa consideró que promoverá "un régimen especial laboral, simplificado barato y económico" para quienes "están en la informalidad" y quienes "tiene planes sociales".

Bullrich planteó que su objetivo es que "en cuatro años" el país alcance "un mercado laboral que duplique la cantidad de empleos privados y que disminuya los empleados públicos".

"Tenemos que reformar leyes laborales para que el trabajo fluya, porque hoy no está fluyendo. Yo he recorrido el país en estos últimos años y me encontré en cada rincón una empresa que me dice 'yo podría tomar más gente si me dan las condiciones de seguridad jurídica para que ese empleado no me lleve mi empresa o mi pyme'", detalló.