Luego de conocerse los resultados de las elecciones presidenciales, la candidata de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, se negó a felicitar a Sergio Massa por el triunfo en los comicios de este domingo y dijo que “el país debe abandonar el populismo si quiere crecer”.

En un escenario en el que había muy pocos dirigentes del radicalismo, salvo el candidato a vicepresidente Luis Petri, la dirigente del PRO, señaló que “aceptamos el momento de la derrota, pero no negociamos nuestros valores”.

Ante las miradas del ex presidente Mauricio Macri, el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta y la reaparecida dirigente de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, la ex candidata presidencial que no entró en el ballotage y perdió gran parte del caudal de votos de la fuerza, dejó un mensaje que pareció acercarse más a un apoyo a Milei, que a la candidatura de Massa, para la segunda vuelta.

“No soy yo quien va a venir a felicitar a que vuelva al poder quien ha sido parte del peor gobierno de la historia argentina”, disparó Bullrich.

“Tenemos una convicción profunda de los valores de la república, la transparencia, la lucha contra la corrupción y de un país que debe abandonar el populismo si quiere crecer y terminar con la pobreza”.

“Siempre, junto a los que somos parte de esta fuerza, vamos a representar los valores de los que hoy nos votaron y de muchos argentinos. Nuestros valores no se venden ni se compran, no lo vamos a negociar, vamos al cambio que la Argentina necesita”, resaltó en su discurso.

Juntos por el Cambio sufrió una derrota electoral, que además hizo que pierda muchos diputados y senadores en ambas cámaras, a manos de La Libertad Avanza, y de ahora en más se plantean las dudas sobre la continuidad de la alianza, tal como se la conocía hasta hoy.

La ausencia de las principales figuras del radicalismo, como también de peronistas como Miguel Pichetto o Monzó, y el enfrentamiento en la interna con el sector moderado de Rodríguez Larreta, deja abiertos los interrogantes acerca de los próximos acuerdos de cara al decisivo balotaje del próximo 19 de noviembre.