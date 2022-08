La líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió dijo que en Juntos por el Cambio "no pueden haber más negocios y hay algunas personas claves que hacen negocios" y criticó a varios ex funcionarios, legisladores y referentes del gobierno de Macri y encendió la mecha de una furibunda reacción interna en contra de sus declaraciones.

Carrió brindó una entrevista en el canal LN+ en la que detalló el porqué de su enojo con algunos referentes de su espacio, que a su entender "querían confluir con un neo-PJ con Massa", aunque la llegada del tigrense al ministerio de Economía, dinamitó esa posibilidad.

"Tienen que tener reglas decentes, no pueden tener más negocios. Le dije a Mauricio Macri que yo estoy harta de que haya doble juego, y voy a hablar. Y él me dijo que tengo razón. Yo ya hablé, y el tembladeral que hay. Me llaman a toda hora, pero aclaro que la unidad está asegurada", disparó Carrió.

Precisamente, la ex diputada de Juntos por el Cambio le puso nombres a quienes exploraban esa vía y señaló a Cristian Ritondo, Emilio Monzó y Rogelio Frigerio. En este último caso, Carrió lo acusó de "incluir en una lista a “una amante” que era “testaferro de él” en una empresa del Estado. “Antes la caja de Aysa era Frigerio”, aseguró.

Al cruce

Tras las explosivas declaraciones de Carrió, la presidenta del PRO, Patricia Bullrich no demoró en responder. Pasada la medianoche, utilizó su cuenta de Twitter para formular un extenso descargo y criticar a la líder de la Coalición Cívica e integrante de Juntos por el Cambio.

"No puedo ver con buenos ojos el espectáculo degradante de Elisa Carrió, al golpear a dirigentes de Juntos por el Cambio objetando sus conductas éticas. Y esto sin mirar la propia y la de sus aliados. Basta, Carrió", advirtió.

Bullrich continuó expresando que "se tiene que terminar la impunidad de la palabra" al referirse a las duras acusaciones formuladas por Carrió. Expresó también que "como presidenta del PRO digo basta y no me callo. La unidad es la herramienta más potente contra el kirchnerismo. Quien atente contra ella pone en riesgo la construcción del cambio".

En el extenso hilo, la ex ministra de Seguridad, continuó y defendió a los acusados por Carrió en la entrevista. "Degradar a Gerardo Morales, presidente de la UCR y gobernador de Jujuy, a Cristian Ritondo, presidente del Bloque PRO de la Cámara de Diputados, a Emilio Monzó, diputado nacional por Juntos por el Cambio, a Rogelio Frigerio, diputado nacional por el PRO y candidato de JxC en Entre Ríos, a Gerardo Milman, vicepresidente del Bloque PRO en la Cámara de Diputados, y a Facundo Manes, diputado nacional por la UCR, para defender posiciones de poder de su fuerza, no es aceptable", concluyó.

A su turno, el jefe de gobierno de la ciudad Autónoma de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, también criticó a Carrió. También a través de Twitter, aunque con un poco más de demora, el alcalde porteño dijo esta mañana que "este no es el camino", en lo que es el título de un comunicado más extenso.

Precisamente, en el documento, Rodríguez Larreta expresa tener "un profundo respeto por Lilita, una de las fundadoras del espacio junto a Mauricio Macri, pero no estoy con sus declaraciones sobre distintos miembros de Juntos por el Cambio".

Más adelante, el dirigente del PRO vuelve a criticar la actitud de Carrió. "Es muy saludable que haya discusiones internas, pero el límite son los agravios", expresa y señala que la alianza cuenta con mecanismos internos, como "la Mesa Nacional" adonde llevar adelante las discusiones internas.

Finalmente, concluye con un llamado a la unidad dentro de Juntos por el Cambio. "Lo colectivo por encima de las diferencias individuales. Es mucho más fuerte lo que nos une, que lo que nos separa", sostuvo Rodríguez Larreta.

Sin embargo, Carrió ratificó lo dicho en la entrevista del canal LN+, luego de las críticas de los miembros del PRO. Lo hizo a través de un sugestivo tuit en el que afirma que "el camino es la transparencia", seguido del video con el reportaje completo concedido en la noche del martes.