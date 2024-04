La dirigente de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, disparó munición gruesa contra la política económica de ajuste del Gobierno de Milei al afirmar que “es una bomba atómica diseñada para destruir a la clase media".

En declaraciones a Radio Mitre Buenos Aires, Carrió expresó que “se liberaron los precios pero no se adecuaron los salarios y las jubilaciones”.

En esa dirección, la ex diputada de Juntos por el Cambio remarcó que ya vio "otros programas de ajuste con recesiones y no llevan a la salida de la Argentina; si no hay un programa de crecimiento, veo caída de ventas y del empleo formal”.

Consideró que por la inflación, los tarifazos y la caída del poder adquisitivo, la clase media deja de contratar a trabajadores informales que hacen changas como “cortar el pasto, hacerse las uñas o dar propinas”.

“Hay miles de trabajadores autónomos que viven de esos servicios y no tienen plata en el colchón", advirtió y agregó que todo eso ocurre en medio de una “recesión brutal” y que está ocurriendo un “pymicidio”, en relación a la caída de pequeñas y medianas empresas.

Más adelante se refirió a Javier Milei, a quien criticó duramente. “Es un buen actor y entretiene a la gente con cosas como que podamos pagar con tarjeta y que se pelee con gente, pero mientras hay recesión brutal y un problema fiscal mayúsculo”, expresó.

En relación al supuesto apoyo social al Gobierno, dejó otra advertencia, al afirmar que "hay mucha gente que dice tenemos que acompañar, pero guarda con la ilusión que es distinta de la esperanza”.

En ese sentido se expresó a favor de una reacción que ponga límites al ajuste: “Yo no quiero que se elimine a la clase media, pero si no se avivan, estamos perdidos”.