Fabiana González, asistente de Emerenciano Sena y Marcela Acuña, declaró este lunes ante los fiscales que investigan el femicidio de Cecilia Strzyzowski. La mano derecha del clan Sena dijo haber visto “un bulto envuelto en una manta marrón” en la casa del matrimonio piquetero el 2 de junio, día en que la joven desapareció.

Según publica Télam la mujer (una de las siete imputadas que tiene el expediente) aseguró que luego de ver ese “bulto” salió “corriendo”.

Pudo saberse que la exposición de González ante el Equipo Fiscal Especial que investiga la muerte de la joven de 28 años duró más de tres horas. Sin embargo, por el momento, no motivó nuevos allanamientos o peritajes.

La acusada dijo que en ese momento entendió que lo que había visto podría ser un cuerpo, aunque no aportó detalles de lo se hizo luego con el cadáver, al igual que su marido.

Gustavo Obregón, que también detenido, fue quien señaló a los investigadores dónde fueron descartadas dos bolsas con objetos y lo que serían restos óseos de Cecilia.

Las fuentes del caso detallaron que los fiscales le preguntaron si conversó sobre el episodio con su marido y González respondió que casi no se hablaba con él, que estaban peleados y que después de “ver el bulto” discutieron.

El miedo por su seguridad y los detalles que dio Obregón

Por otra parte, González le manifestó a los fiscales que teme “por su seguridad”. Luego de su indagatoria, la mujer fue trasladada bajo un fuerte operativo del Servicio Penitenciario de Chaco hacia la alcaidía, donde continuará detenida.

Obregón y González eran los más estrechos colaboradores de los líderes piqueteros. “Leales e incondicionales”, los definen quienes los conocen. Incluso, Obregón ocupaba el quinto lugar en la lista del Frente de Chaco que llevaba como precandidato a diputado provincial a Sena, por Socialistas Unidos.

Ambos fueron imputados por el equipo de fiscales como coautores del femicidio, a raíz de evidencias que surgieron en el expediente a cargo de los fiscales Jorge Cáceres Olivera, Jorge Gómez y Nelia Velázquez.

En una declaración espontánea que permitió hallar elementos de Cecilia la semana pasada, Obregón indicó a los fiscales: “Llegamos a las 20.30 aproximadamente a la casa de César (Sena) y él baja e ingresa al domicilio. Al ratito sale con un bolso o valija -no recuerdo bien- y una mochila. Era una valija que creo que tenía manija. No recuerdo color y no sé si tenía rueditas”.

Luego, continuó: “Pusimos en el asiento de atrás de mi auto tanto la mochila como la valija. Subimos al auto y César me dice: ‘Vamos al barrio’. Llegamos al barrio y en la última calle asfaltada del barrio, que se llama Colo (…) César me dice: ‘Frená acá’”.

“Se bajó y ahí en la banquina nomas, se baja César: bajó la mochila y la valija y ahí nomás prendió fuego con un encendedor, bien al lado del cordón. Habrá tardado cinco minutos aproximadamente en agarrar el fuego, se ve que era todo ropa. Pero ni esperamos que agarre completamente, cuando vio César que estaba prendiendo más o menos me dijo: ‘Vamos’”, detalló Obregón sobre lo ocurrido el martes 6 de junio, pasadas las 20.

La última imagen de Cecilia Strzyzowski con vida data del 2 de junio a las 9.15, cuando una cámara de seguridad registró su ingreso a la casa de sus suegros, Emerenciano Sena y Marcela Acuña, junto a su pareja César Sena. No hay registro fílmico de su salida.

