Continúa la investigación por el femicidio de Cecilia Strzyzowski, quien fue vista por última vez el 2 de junio pasado en la ciudad chaqueña de Resistencia. A un mes de su desaparición, cientos de personas se movilizaron en el puente General Belgrano que une Chaco y Corrientes en pedido de justicia.

Por otro lado, el Equipo Fiscal Especial (EFE) anunció el pasado jueves la prisión preventiva para todos los imputados en la causa. Dos de los siete involucrados, Emereciano Sena (59) y Marcela Acuña (51), quienes apelaron esta medida.

Sus abogados defensores apelaron la decisión de la justicia dispuesta contra la pareja, acusada de la coautoría del crimen. Fue presentada por los letrados Juan Carlos Saife y Jorge Sebastián Vallejos ante el Juzgado de Garantías Héctor Sandoval, luego de que el EFE los acusara de la coautoría del hecho.

Ese mismo día, se dictó la misma medida para con el esposo de Cecilia, César Sena (19), a quien se le atribuye la autoría del femicidio.

También sobre el chofer José Gustavo Obregón (42), su mujer Fabiana González (36), el casero del campo de los principales sospechosos, Gustavo Melgarejo (29), y su pareja Griselda Reinoso (42), todos ellos acusados del "encubrimiento agravado" del crimen.

Según informó Télam, luego de notificarse la apelación será fijada una audiencia para que los letrados Saife y Vallejos fundamenten oralmente su posición.

Movilización por justicia

Por otra parte, un grupo de aproximadamente 300 personas se movilizaron en el mencionado puente que comunica las provincias de Chaco y Corrientes, para reclamar justicia por Cecilia, al cumplirse un mes de su desaparición y femicidio.

En ese lugar, la madre de la víctima, Gloria Romero, anunció que pedirá "apoyo internacional" para urgir el esclarecimiento del caso, a la vez que aseguró que su hija "tenía miedo", pero que "nunca se lo dijo" para protegerla.

"Si no tengo apoyo nacional, lo voy a buscar internacional, no voy a cortar rutas, las cosas se van a hacer bien, donde no haya que romper nada, no voy a ser violenta, pero no tengo miedo, aunque me vengan a amenazar porque acá hay una mamá que tiene huevos", dijo en diálogo con la prensa.