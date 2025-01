La Resolución 10/25 del Gobierno de la Nación encomienda a la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología la revisión de programas científicos bajo criterios de “economicidad”. Esto implicaría la evaluación y muy posible eliminación de investigaciones relacionadas con el medio ambiente, el cambio climático y las ciencias sociales.

Agustín Berti, docente en Artes e investigador del CONICET, habló en “Ponete al Día” y opinó que esta medida implica “continuar el desfinanciamiento de hecho que estaba sufriendo el sistema científico en su conjunto”. Lo cierto es que, en 2024, el presupuesto científico terminó un 33% debajo de 2023, lo cual implica el recorte más grande desde que se comenzó a medir esta variable, en 1972.

Para Berti, esta decisión “señala un profundo desconocimiento de como funciona el sistema científico por parte del Poder Ejecutivo”, al asumir que no existen las investigaciones interdisciplinarias, que son la norma hoy en día. Lo cierto es que incluso en las áreas consideradas como “tecnológicas”, aparecen las ciencias sociales: “¿Como vas a hacer inteligencia artificial sin un especialista ética?”, ejemplifica el científico.

Desde el CONICET remarcan que esto está casi explícitamente relacionado al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones, el famoso RIGI: "Quieren cercenar opiniones que harían que la opinión pública vea esas inversiones con otros ojos. No se trata de no llevarlas adelante, sino de hacerlo de manera tal que no afecten a la población o tengan un costo alto en el futuro".

Obviamente, lo ideológico también juega: “Hay una sobreactuación en pensar que las ciencias sociales, las humanidades y las ciencias del ambiente tienen un sesgo de izquierda, mientras que la investigación en tecnologías duras o la ingeniería son de derecha. No es así, cualquiera que esté en la investigación científica sabe que hay gente con posiciones muy diferentes, no hay ciencia de izquierda y ciencia de derecha”.