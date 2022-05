Coldplay llegará a la Argentina y dará cinco recitales en el estadio River Plate.



La banda británica liderada por Chris Martin, brindará una nueva fecha el 1 de noviembre y las entradas para el nuevo espectáculo estarán disponibles desde este martes a las 10 horas a través del sitio All Access.



Las demás fechas son el 25, 26, 28 y 29 de octubre en el estadio de River Plate, conciertos que forman parte del tramo sudamericano de su gira "Music of the Spheres World Tour".



Para las funciones anteriores el grupo marcó un récord de venta de 200 mil tickets en menos de siete horas.



Además de una quinta función en Buenos Aires, Coldplay también sumó una segunda fecha en Colombia y una cuarta en Chile.



Para los conciertos en nuestro país, el número de apertura estará a cargo de la cantante estadounidense H.E.R., al igual que en Brasil; mientras que en Colombia y Chile esta misión recaerá sobre Camila Cabello.

(Fuente Télam)