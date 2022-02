Cómo detectar un esquema piramidal como Zoe o Adhemar y evitar ser estafado

Las estafas piramidales o esquema Ponzi son un estilo de estafa diseñado por el migrante italo-norteamericano Carlos Ponzi a principios del siglo XX.

En síntesis, un esquema Ponzi es una forma de estafa que atrae a los inversores y paga utilidades a los inversores con fondos de inversores más recientes.

El esquema lleva a las víctimas a creer que las ganancias provienen de actividades comerciales legítimas y desconocen que otros inversores son la fuente de los fondos.

Un esquema Ponzi puede mantener la ilusión de un negocio sustentable siempre que los nuevos inversores contribuyan con nuevos fondos, y siempre que la mayoría de los inversores no exijan el reembolso total y sigan creyendo en los activos inexistentes que supuestamente poseen.

A pesar de que ha transcurrido más de un siglo del primer fraude financiero de este tipo, sigue vigente la "pirámide" y sigue perjudicando, bajo diversas caras, a millones de personas en todo el mundo.

La novedad, en la mayoría de los casos, es que ahora se involucran operaciones con criptomonedas, como es el caso de One Coin en Córdoba.

Hace unos días, en la plataforma de Netflix se conoció a través del documental "El Estafador de Tinder" como un joven israelí se aprovecha de distintas mujeres para obtener su dinero.

Este documental sobre el accionar de Simon Leviev llevó a compararlo con las estafas piramidales.

En este sentido, en la Argentina y otros países se expande la iniciativa llamada Generación Zoe, bajo el liderazgo de Leonardo Cositorto. También fueron o son muy populares Qubitech, Ganancias Deportivas, Intense Live y Adhemar capital.

En el caso de Zoe se trata de una supuesta incorporación de personas para recibir educación financiera a cambio de una inversión inicial que se ve incrementada exponencialmente por el "trading".

Pero se transforma en piramidal cuando uno percibe mayores ganancias por el ingreso de otras personas.

Ganancias exorbitantes

Uno de los aspectos que caracteriza a este tipo de “inversiones” es el enorme retorno que supuestamente se obtiene en un breve lapso.

En la mayoría de los casos, se puede triplicar o cuatriplicar el dinero invertido en cuestión de días o semanas.

Cuando las ganancias son demasiado buenas para ser verdad es posible que se esté cayendo en un esquema piramidal o estafa.

Atraer inversores

En los esquemas piramidales tradicionales, la persona que invierte dinero es la encargada de conseguir más gente, por lo que suele invitar a familiares y amigos, ocasionando en muchos casos conflictos sociales una vez que se ejecuta la estafa.

Es uno de los aspectos fundamentales para identificar un esquema Ponzi, ya que requieren de un flujo constante de entrada de dinero para mantenerse a flote.

Tienden a colapsar cuando la persona estafadora del hub ya no puede atraer a nuevos inversores o cuando demasiados inversores intentan sacar su dinero al mismo tiempo.

Coerción psicológica: evangelizar

Otro punto a tener en cuenta es la manipulación psíquica de las víctimas.

Al respecto, Pablo Salum, promotor de la ley Antisectas, reitera que "en todo fraude piramidal (esquema ponzi) hay coerción psicológica para captar nuevas víctimas y despojarlas de su dinero. Sin manipulación emocional seria imposible engañar tan rápidamente".

En este sentido, los esquemas actuales más rebuscados citan a los posibles inversores a reuniones públicas en las que se comentan las características del negocio.

Estas charlas normalmente se realizan en sitios costosos, como hoteles de lujo o restaurantes del más alto nivel para hacerles creer a las personas que realmente hay mucho dinero en juego. De hecho, en algunos casos concretos, las simples charlas ya deben ser abonadas.

Por otra parte, en las reuniones se habla más de las rentabilidades y del capital que de los productos y servicios que se ofrecen u operan y sus riesgos. La esencia de los encuentros es tratar de endulzar a los invitados para que deseen involucrarse cuanto antes en la estafa.

A su vez, los estafadores también quieren cerrar el negocio cuanto antes. Tratan de apurar a los potenciales inversores para que estos acepten en el momento y transfieran el dinero lo más rápido posible. De lo contrario, corren el riesgo de que consulten con gente que realmente conoce del tema y decidan no invertir.

Alertas e investigaciones

Sobre Generación Zoe, la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC) investiga la presunta estafa.

Esta investigación se inició luego que la ONG Bitcoin Argentina denunciara a mediados de enero ante la PROCELAC “al grupo Zoe y sus responsables”.

La ONG señaló que “hay elementos suficientes para que la Justicia investigue y compruebe si es que a través del coaching coercitivo, la formación educativa y las finanzas, quienes llevan adelante este grupo empresarial realizaron un fraude conocido como ‘Esquema Ponzi’ o estafa piramidal, además de otros posibles delitos como captación de ahorro no autorizada y manipulación del mercado”.

Mientras las investigaciones avanzan, la Comisión Nacional de Valores (CNV) emitió alertas a la población para que eviten caer en este tipo de fraudes.

A principios de enero, el Banco Central elevó dos denuncias a la Procelac a dos financieras: se trata de Finantech SRL, con domicilio en La Rioja, y Adhemar Capital, que opera principalmente en Catamarca, pero que expandió su presencia a otras provincias, como Córdoba. Tucumán y Mendoza.

Recomendaciones para evitar ser víctima del fraude, según la CNV

Hacer preguntas: Las personas estafadoras cuentan con que no se investigue antes de invertir y por ello, presionan para que se tome la decisión de invertir rápidamente. Para evitarlo, es fundamental investigar a quien se le da el dinero para que lo invierta. No basta con que se le pida más información o referencias: los defraudadores no tienen ningún incentivo para aclarar las cosas.

Investigar antes de invertir: Los correos electrónicos no solicitados, los anuncios y los comunicados de prensa de las empresas no deben utilizarse nunca como única base para las decisiones de inversión. Si la empresa se encuentra bajo el ámbito de competencia de la CNV y ofrece productos o servicios legales, se debe encontrar toda su información en la Autopista de la Información Financiera.

Conocer al vendedor: Es importante dedicarle algún tiempo a investigar a la persona que promociona la inversión. Averiguar siempre si los vendedores de valores que se ponen en contacto están autorizados a negociar esos valores y/o asesorar en el país y si ellos o sus empresas han tenido problemas con los reguladores o con otras personas inversoras.

Desconfiar de las ofertas no solicitadas: Tener especial cuidado con propuestas no solicitadas para invertir en una empresa, alabadas solo en Internet, pero sin encontrar información financiera actualizada sobre ella a partir de fuentes independientes. Desconfiar si alguien recomienda inversiones en el extranjero u off-shore. Si algo sale mal, es más difícil averiguar qué ha pasado y localizar el dinero enviado al extranjero.

Protegerse en Internet: Las redes sociales y los sitios en línea ofrecen una gran cantidad de oportunidades para las personas estafadoras. Es recomendable hacer una configuración de privacidad restrictiva, mantener una contraseña fuerte y estar atentos a quienes se acepta como amigos.

Saber qué buscar: Informarse sobre los distintos tipos de fraude y las señales de alarma que pueden indicar uno en las inversiones.