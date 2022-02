Controladores aéreos anunciaron medidas de fuerza: ¿Qué pasará con el Carnaval?

La Asociación Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación (Atepsa) realizará una serie de medidas de fuerza a partir del viernes y que afectará los vuelos de pasajeros y de cargas en todo el país.

El gremio reclama una actualización de las paritarias 2021 del 15% más una actualización del "refrigerio". La Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA) ofreció un 10%.

De no mediar un acuerdo, los trabajadores interrumpirán el servicio al menos hasta el 5 de marzo. A su vez, aclararon que no tomarán medida de fuerza durante el carnaval para no afectar la actividad turística.

El cronograma de medidas de fuerza es elsiguiente:

Pablo Ceriani, titular de Aerolíneas Argentinas, afirmó que para este viernes se reprogramaron 101 vuelos. "Estas reprogramaciones afectaran apróximadamente a 12.000 pasajeros. No obstante, ninguna de ellas, gracias al trabajo del equipo de operaciones de @Aerolineas_AR, será mayor a 2 horas", afirmó desde Twitter.

Los pasajeros afectados recibirán un mail confirmando el cambio de horario.