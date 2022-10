El líder de Generación Zoe, Leonardo Cositorto, procesado por “asociación ilícita y estafas” millonarias, detenido en la cárcel de Bower, dijo que aportó dinero para las campañas políticas de Javier Milei de Libertad Avanza y Martiniano Molina de Juntos por el Cambio en Quilmes, provincia de Buenos Aires.

En declaraciones periodísticas formuladas al DiarioAr, aseguró que en el caso de Molina fueron entre 7 y ocho millones de pesos. "Eran fondos para que pudieran moverse. Si ellos lo quieren reconocer o no, a mí me da igual. Los apoyé financieramente porque me pedían una mano", aseveró.

Según el mismo medio, voceros de ambos espacios negaron haber recibido dinero de Cositorto para las Legislativas del año pasado. En el caso de Martiniano Molina, que aparece en una foto con el detenido e imputado, los voceros afirmaron que “Cositorto se coló en una presentación del libro de Martiniano Molina en La Plata, no fue invitado”.

El líder de Generación Zoe, dijo que en el caso de Molina, apoyó porque "no venía del palo de la política" y "lo veía más como un emprendedor" dentro de JxC. “Ellos no tenían aparato para fiscalizar en la Provincia, les podían robar las boletas”.

En el caso de Milei, señaló que realizó los aportes porque compartía su pensamiento político. "Ahora me parece que Milei es extremista y se va de la línea. Igual, tené en cuenta que nosotros facturábamos un millón, un millón y medio de dólares al día. Estamos hablando de algo muy chico", declaró.

Cositorto permanece detenido desde el 4 de abril último, luego de ser apresado por Interpol en Republica Dominicana, tras permanecer prófugo casi un mes y medio. Bajo la modalidad de estafas piramidales, logró captar el dinero de unas 82 mil personas en toda América Latina, a las que ofrecía retornos superiores a los de mercado para tentarlas a invertir ese dinero, cuyas utilidades luego desaparecieron.