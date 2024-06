El diputado nacional Julio Cobos solicitó al Gobierno Argentino una serie de informes sobre cómo se trató y se tratará el tema del abastecimiento del gas de aquí en adelante.

La crisis por los cortes que generaron la falta de suministro durante los últimos días generó gran desconcierto e incertidumbre en relación a lo que podría suceder cuando llegue el invierno y las temperaturas sean realmente bajas.

“Todos sabemos lo que ha ocurrido con la falta de abastecimiento de gas en todo el país, cuando recién comienzan las temperaturas bajas. Por eso es fundamental conocer las acciones llevadas a cabo por el Ejecutivo nacional para evitar que, producto de la improvisación o la impericia, suceda esto nuevamente”, manifestó el mendocino a VíaPaís.

“Ante la falta de gas la secretaría de Energía comunicó que se priorizaría el consumo residencial y se suspendía el servicio interrumpible de gas a industrias y a las estaciones de servicio de GNC. Sin embargo, según informaron diversos medios luego el corte llegó a casi todos los usuarios no residenciales, interrumpibles y no interrumpibles, por ejemplo no funcionó el día 28 de mayo ninguna estación de GNC en el país, aún las que tenían contratos no interrumpibles”, señaló Cobos.

Y agregó: “Todo esto en un contexto dónde al parecer existían informes que advertían la situación crítica y la inacción de las autoridades respectivas. Por eso es muy importante conocer el tenor del problema, cuando por los medios, funcionarios hablan de grandes inversiones para exportar gas y, en la primera ola de frío, resulta que no se puede abastecer la demanda interna”.

El diputado pidió que se plasme en un informe cómo avanzaron las obras -desde diciembre último hasta el recién finalizado mayo- del gasoducto Néstor Kirchner, que según expertos tiene gas de sobra para abastacer a este y a otros países. Además, exigió se detalle cuáles son los negocios que se sostienen de compra y venta.

“Solicité al oficialismo que informe el estado de avance de las obras de construcción de las estaciones compresoras de gas del gasoducto Néstor Kirchner, el volumen de gas entregado desde la República de Bolivia, las compras en volúmenes y costos de Gas Natural Licuado realizadas, y la programación de entregas desde la fecha hasta el mes de octubre del presente año. También, la demanda diaria de gas natural por redes durante el presente mes de mayo en millones de m3″, dijo Cobos.

Además, el legislador mendocino requirió información sobre “las razones que llevaron a cortar el servicio de gas en contratos pactados como ininterrumpibles y las causas de la demora en la adquisición de cargas de GNL por buque que impidieron dar servicio”.

“Buscamos conocer si la Secretaría de Energía tenía conocimiento, desde principios de este año, de los informes técnicos que indicaban que, a un aumento de demanda, la oferta de gas efectiva iba a ser insuficiente”, dice el pedido. Por último solicita saber si, finalmente, “se realizaron en este mes importaciones de gasoil para suministrar combustibles a las centrales térmicas duales que pueden funcionar a gas natural o gasoil”.

“Debemos estudiar el tema y proponer medidas para que esta situación no vuelva a ocurrir previendo las obras y las medidas necesarias para evitar nuevas crisis antes que se terminen esas obras”, finalizó Cobos.