En la histórica caravana de los Campeones del Mundo, dirigidos por Lionel Scaloni, hubo varias curiosidades, que -con la cantidad de cámaras grabando videos y sacando fotos- quedaron registradas.

Te mostramos las principales “perlitas” que dejó hasta ahora el festejo de los jugadores de la Selección argentina, que consiguió la Tercer Estrella para la camiseta albiceleste.

Al súper consagrado capitán Lionel Messi, se lo vio festejando con una vaso que, al parecer contiene alguna “bebida espirituosa” tal vez? Mirá.

Previamente, al mejor jugador del mundo le habían tirado un peluche de una Tortuga Ninja en alusión al 10 francés, Kylian Mbappé. Mirá:

También se lo vio a otro imprescindible, Rodrigo De Paul con alguna bebida, cantando -como siempre- las canciones futboleras y con mucha alegría compartiendo con sus compañeros:

A todo esto, al cordobés de Laguna Larga Paulo Dybala, autor de uno de los penales clave que le dieron la consagración al equipo argentino, se lo vio con el piluso de Instituto durante los festejos:

En medio de los históricos festejos, sobre la inmensa multitud que se agolpa en distintos puntos de la ciudad de Buenos Aires, pasaron 3 aviones A4 Pampa, honrando las 3 estrellas por los campeonatos mundiales obtenidos por Argentina:

Mirá la foto que publicó, con la leyenda “Martes 4.30 AM: NO TE LO PUEDO EXPLICAR, PORQUE NO VAS A ENTENDER” aludiendo a la ya mundialmente conocida canción de La Mosca, “Muchachos”, reversionada con la letra alusiva al mundial: