Daniel Scioli, quien hasta hace sólo algunos meses fue dirigente y funcionario peronista y actualmente trabaja como secretario de Turismo, Ambiente y Deportes de la Nación, elogió sin reparos la política que lleva adelante el presidente Javier Milei.

"Si esto sigue así, a Milei le van a tener que dar el premio Nobel de Economía”, aseguró Scioli visiblemente entusiasmado por el plan de ajuste y recortes que lleva adelante la actual administración libertaria.

Scioli también se mostró muy conforme por el homenaje del Ejecutivo al expresidente Carlos Menem, y recalcó que nunca criticó a Sergio Massa durante su gestión como ministro de Economía, porque siempre fue “prudente y responsable”.

“Estoy muy agradecido con el presidente y con Francos de poder aportar mi experiencia para lo que mejor sé hacer con mis relaciones internacionales: crear trabajo, traer inversiones, acompañar la nueva tendencia de la baja de la inflación. ¡Una baja en la tasa de interés al 40% anual! Si esto sigue así, a Milei le van a tener que dar el premio Nobel de Economía. Lo digo con toda claridad”, postuló Scioli durante una entrevista con el canal oficialista LN+.

"Muchas veces los premios Nobel de economía son a la teoría, en este caso estamos viendo una transformación de Argentina que, en cinco meses, se pone en la senda del superávit financiero, de un superávit comercial”.

En ese sentido, el ahora funcionario libertario agregó que "entiendo muy bien adónde se está apuntando, la decisión de hoy de extender la Cuota Simple es un incentivo al consumo, fundamental para los sectores productivos, para facilitar la demanda. La inflación es el peor impuesto a los sectores más vulnerables. Estoy absolutamente convencido de esto”, dijo.

Ley Bases

En la misma línea, el secretario expresó su deseo de que se apruebe la ley de Bases “para darle al gobierno una herramienta fundamental”.

“El presidente no está haciendo cosas que no había dicho en la campaña. Viene con todo el respaldo de una sociedad paciente, que está a la expectativa, y espero que se introduzcan las modificaciones porque ya la ley de Bases no es sólo su contenido, sino la señal que estamos dando. Estoy absolutamente convencido de que va a ser un generador de aceleración en la recuperación real de la economía, con el sector estratégico que tenemos: energía, minería, economía del conocimiento y el turismo”, agregó Scioli.

Scioli al peronismo: “Sigan criticando”

Luego de repartir elogios hacia la figura de Milei y sus políticas, consideró que nunca criticó a Sergio Massa mientras era el ministro de Economía “porque siempre fui prudente y responsable y yo hacía mi trabajo como embajador argentino en Brasil, por todos reconocido. Mi trabajo era vender peras y manzanas, promover el turismo, los vinos de Mendoza. Ahí están los resultados”, dijo en un claro autoelogio a su gestión.

Al ser consultado por la interna del peronismo y la falta de líderes además de Cristina Fernández, Scioli aseguró que "la dinámica de las cosas genera genuinamente una renovación y ella va a ser siempre una referencia. Yo no le he faltado el respeto nunca y menos lo voy a hacer ahora, no lo hago con nadie. Si me faltan el respeto a mí no me importa, sigan criticando y diciendo cosas, más motivación y fuerzas me va a dar. Yo estoy probado en las adversidades”, afirmó.