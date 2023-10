El candidato a presidente de Unión por la Patria (UxP), Sergio Massa, cruzó de entrada a Javier Milei, de La Libertad Avanza (LLA), en el primer debate presidencial.

“Poner la bandera de otro país en las Malvinas o en el Banco Central, como plantea este señor, es renunciar a la sangre de nuestros caídos, es renunciar a la soberanía. El modelo de dolarización de Milei sólo tres países lo tienen en el mundo: Zimbabue, Ecuador y El Salvador. Eso es lo que propone Milei”, disparó Massa.

“Milei plantea la vuelta a las AFJP. La privatización de YPF. Que cada hijo de cada argentino pague la universidad y la escuela secundaria”, expresó Massa.

Milei contestó: “Ministro Massa, usted causa mucha gracia. Dice que quiero llevar la jubilación a un sistema privado. La jubilación de hoy no llega ni a 125 dólares, mucho menos a la que era cuando asumió”.

“El desarrollo de nuestras empresas, el destino de las pymes está condenado si este señor gobierna la Argentina”, dijo Massa, en referencia al líder “libertario”.

Milei aseguró que él es “especialista en crecimiento económico” e insistió con las críticas a la gestión económica del también ministro de Economía.

“La dolarización es la única solución para bajar la inflación. La moneda de los argentinos es impresentable”, dijo Milei

“Usted era presidente de Diputados y a mí me tocó votar el Presupuesto. Y siempre se los vote en contra porque tenían déficit fiscal. Los considero un robo, una estafa. A mi no me corra, corra a otros”, expresó Milei.

“El presupuesto que envié al Congreso tiene chances de generar superávit. Quiero decirles que la deuda con el FMI la trajo Macri a la Argentina y fue la deuda más criminal de la historia”, expresó Massa. Y agregó: “La dolarización es lo que genera la tentación del dólar. Sean patriotas, no caigan en el dólar”.