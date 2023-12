El vocero presidencial, Manuel Adorni, brindó la habitual conferencia de prensa para referirse a los temas de actualidad y las decisiones presentes y futuras del Gobierno Nacional.

Precios de los alimentos

Al ser consultado sobre si el Ejecutivo va a tener alguna intervención para contener los aumentos de precios, Adorni solo hizo referencia a la medida adoptada de duplicar la AUH y aumentar el monto de la tarjeta Alimentar en un 50%. “En el paquete de medidas hay una contención para los que menos tiene”, se limitó a decir.

De esta manera, quedó implícitamente descartado que vaya a haber alguna intervención para limitar los aumentos desmedidos en alimentos y otros precios de la economía. “Nuestro foco está puesto en las medidas urgentes que nos llevan a un déficit fiscal cero”, añadió, mientras que insistió en que junto a la emisión monetaria, son las principales causales de la inflación.

Bono para jubilados y pensionados

Admitió que estudian la alternativa de mantener el bono para jubilados y pensionados, al señalar que el Gobierno no puede “permitir que un jubilado pierda un 40% de su poder adquisitivo en el corto plazo y esto hay que corregirlo".

En esa dirección dijo que “dentro de las próximas dos semanas, cuando se presente el plan (económico) para la Argentina que viene, estaremos en condiciones de brindar más precisiones”. Luego dijo que los recortes previstos “no atañen al haber previsional”.

Paritarias y Consejo del Salario Mínimo

Al referirse a este tema, sostuvo que “el esquema paritario siempre fue planteado en línea con la libertad entres las partes y va a ser así. En relación al Consejo del Salario Mínimo y cuestiones estrictamente que atañen a la secretaría de Trabajo, será ella la que haga los anuncios correspondientes".

Ley de Alquileres

Adorni reiteró en que el Gobierno insistirá en “promover la libertad de las partes en contratos privados, por lo tanto seguramente en las próximas semanas" haya novedades en ese sentido. “La ley de Alquileres le ha hecho al mercado inmobiliario y todo lo que entendamos que le hace daño a la gente va a ser subsanado y corregido”, resaltó.

Cabe recordar que el sector de los inquilinos ya criticó la posible derogación de la Ley de Alquileres porque entienden que eso los perjudicaría y los dejaría desprotegidos.

Insistió con los cuestionamientos a la ley de Movilidad Jubilatoria por entender que genera una "pérdida del poder adquisitivo" para la clase pasiva, adelantó que “seguramente habrá novedades”. Sostuvo que con la actual normativa "se espera que el jubilado tenga una gran pérdida del poder adquisitivo".

Subsidios al transporte y servicios públicos

El vocero aseveró que “no va a ser algo general y se aclaró siempre que todas las medidas que se tomen van a ir en torno a no perjudicar al que menos tiene y lo necesita”. En esa dirección, se estima que el mayor impacto en el recorte de subsidios para el transporte recaiga sobre el Área Metropolitana de Buenos Aires. (AMBA)

“La inequidad hay que pulverizarla”, dijo en relación a las diferencias de tarifas que pagan usuarios en distintos puntos del país. La decisión está tomada, el subsidio a la oferta va a desaparecer y estará focalizado en la demanda, para cortar con la inequidad y el subsidio lo reciba quien lo necesita”, aseguró.

Remarcó que “los detalles se darán a conocer a medida que se termine el trazo fino de las cuestiones más técnicas”.

Impuesto a las Ganancias

“Cualquier corrección al alza de impuestos, incluido Ganancias, va a ser de cortísimo plazo” y luego se corregirá nuevamente, para volver “al estado anterior”, expresó.

Reiteró que este “es un paquete de emergencias que incluye cosas con las que no estamos cómodos, no estamos de acuerdo y no lo hubiésemos hecho si no fuera por la herencia cargada de bombas por desactivar".

Luego fustigó a los sectores políticos que criticaron las medidas de shock anunciadas por el Gobierno Nacional.

“Nos sorprende que muchos que guardaron silencio con la inflación descontrolada, salarios magros y creación de pobres como nunca, sin embargo hoy nos cuestionan por las medidas y el camino que estamos tomando para evitar la catástrofe que ellos mismos propiciaron y colaboraron a crear”, dijo.

Más adelante, aclaró que se refería a un comunicado de diputados de Unión por la Patria y no a las críticas de la CGT y sectores sindicales.

Asimismo reiteró que el Gobierno “está enfocado en monitorear las medidas anunciadas, que darán el marco para el paquete de reformas con el objetivo de que Argentina vuelva a ser un país normal”.

Reiteró que las medidas son “necesarias e inevitables, en una economía rota, con una herencia brutal e histórica por lo mala y enfrentando el déficit fiscal”.