Un equipo de docentes y estudiantes de la Universidad Nacional de La Pampa (UNLPam) desarrolló una aplicación para celulares que identifica arañas, serpientes y escorpiones que liberan su veneno si se sienten atacados.

La Aplicación de descarga gratuita para el sistema Android, ofrece información acerca de qué hacer ante una picadura o mordida.

Además, los especialistas lanzaron una guía para reconocer estas especies presentes en los ámbitos rurales y urbanos, y promover acciones preventivas en la comunidad para evitar accidentes.

La app se denomina “Ponzoñosos de La Pampa” y consiste en un catálogo de fotografías de estos animales que sirven para compararlas con el espécimen que se encuentre. Las imágenes no solo son tomadas por miembros del equipo, sino que gran parte corresponde a la comunidad pampeana. Además de las recomendaciones, proporciona los teléfonos de lugares donde se distribuyen los sueros en La Pampa y las precauciones que deben tomarse, según informó este martes el diario Pagina 12.

“Este proyecto responde a una demanda social. Las personas se acercan a la Universidad con fotos de los animales para preguntar si son peligrosos o no. De hecho, muchas de las imágenes que están en la app son enviadas por la comunidad que está comprometida y participa de manera activa”, aseguró María de los Ángeles Bruni, directora del proyecto.

A su vez, la app informa el grado de riesgo y las consecuencias ante la picadura de cualquiera de estos animales, como la “viuda negra”, la Araña Lobo, el Arañón de Monte o la Araña Pollito. También figuran en el registro la Yarará ñata, la Yarará de la cruz, la Yarará Chica o Coral.

Claudio Ruiz, estudiante de Medicina Veterinaria de la UNLPam e integrante del proyecto, explica que los animales ponzoñosos “tienen una glándula especializada que contienen la ponzoña, una sustancia tóxica que solamente se libera en caso de que el animal se quiera defender y atacar”.

Ante un accidente, la gravedad de las consecuencias depende del tipo de animal, la cantidad de veneno inoculado, el sitio de la mordedura, el estado de salud de la persona accidentada y el tiempo de atención y aplicación del antídoto correspondiente.

Desafío para la Salud pública

Según la Organización Panamericana de la Salud, los envenenamientos por mordeduras y picaduras de animales ponzoñosos constituyen un serio problema de salud pública en América Latina.

Las secuelas y discapacidades provocadas principalmente por serpientes no solo representan un problema de salud, sino también de carácter social y económico debido a la pérdida de condiciones laborales para los pacientes afectados.

En América Latina y el Caribe se calcula que más de 57 mil personas al año son mordidas por serpientes, con una tasa de letalidad del 0,6 por ciento. Además, cerca de 2 mil víctimas sufren discapacidades. No obstante, el impacto real puede ser aún mayor debido a que no siempre los casos son notificados y, por lo tanto, no figuran en las estadísticas.

En el caso de Argentina, es obligatorio notificar la mordedura o picadura de serpientes, arañas o escorpiones. Aunque la notificación de casos subió en los últimos años, todavía existen casos que no son avisados al sistema de Salud porque no requieren la administración de antivenenos. Según el último informe realizado por el gobierno bonaerense, las provincias con más casos registrados fueron Santiago del Estero, Córdoba y Misiones.