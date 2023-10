El fiscal federal Maximiliano Hairabedián imputó a siete personas que habían sido designadas como autoridades de mesa para las elecciones PASO 2023 y no se presentaron a cumplir con su obligación ciudadana el domingo 13 de agosto, sin presentar ninguna justificación válida para ausentarse.

“Como se trata de una obligación, y el incumplimiento injustificado es un delito, pedimos iniciar una investigación”, señaló el funcionario judicial, quien agregó que el delito por el que se los imputa es “el previsto en el artículo 132 del Código Nacional Electoral”.

El texto del artículo mencionado estipula lo siguiente: “Se penará con prisión de seis meses a dos años a los funcionarios creados por esta ley y a los electores designados para el desempeño de funciones que sin causa justificada dejen de concurrir al lugar donde deban cumplirlas o hicieren abandono de ellas”

Hairabedián señaló que en el marco de la investigación detectaron que “en principio no tendrían justificación para el incumplimiento, porque estaban en Córdoba, no estaban enfermos, no estaban impedidos de concurrir a cumplir con su obligación”.

Si bien el delito es excarcelable, ya que establece como máximo la pena de dos años de prisión, el proceso se inició y las siete personas imputadas deberán enfrentar el proceso, por el cual en caso de no poder justificar su ausencia a cumplir con la carga pública, podrían ser condenados.

Como se recordará, hubo demoras en el comienzo del acto eleccionario en muchos establecimientos en los que no se podían constituir las mesas ante la ausencia de las respectivas autoridades designadas para tal fin.