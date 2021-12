La directora Nacional de Migraciones, Florencia Carignano, descartó que la Argentina vuelva a cerrar sus fronteras o que aplique cupos al ingreso de las aerolíneas a pesar de los récord de contagios de Covid 19 en esta tercera ola.

“No pensamos en cierres de ninguna manera”, expresó la funcionaria en declaraciones a CNN Radio. En cambio, aseguró que desde Migraciones están trabajando en pases sanitarios y corredores seguros.

“Las variantes (Delta y Ómicron) ya están acá”, señal Carignano , agregando que “En su momento lo hicimos (el cierre de fronteras) para vacunar. Pero ahora tenemos el 80% de la población con una dosis y el 70% con dos dosis. Antes cerramos porque teníamos apenas el 30% de las personas vacunadas”, fundamentó.

Por otro lado, la funcionaria nacional indicó que en este momento de la pandemia “Pensamos en pases sanitarios y refuerzos en la vacunación, que son las medidas que el mundo entero está tomando. Incluso, muchos países ya están levantando las restricciones de los vuelos a Sudáfrica”, destacó Carignano.

Detalles sobre los nuevos requisitos para ingresar al país

La Directora de Migraciones se expresó acerca de los nuevos requisitos dados a conocer este viernes para ingresar al país, y se detuvo a desarrollar las dos medidas que ella considera más importantes: la simplificación de la Declaración Jurada y la realización de un PCR a las personas vacunadas.

“Simplificamos y ordenamos la situación para los que vuelven del exterior. Hoy, ya no tenés que adjuntar el PCR y las vacunas en la DDJJ migratoria. Es simplemente declarativa”, detalló y puso como ejemplo que ahora en la Declaración Jurada solo van a preguntar “cuándo te hiciste el PCR y en qué laboratorio”.

“Los certificados te los va a pedir la aerolínea cuando hagas el check-in. Te va a solicitar el certificado de vacunación, el de COVID-19 y la Declaración Jurada. Si tenés todo en orden, recién ahí vas a subir al avión”, detalló la directora.

La funcionaria contó que debieron tomar esa medida ante las fallas reportadas en la aplicación para completar la DDJJ, que se bloqueaba o no permitía avanzar con los pasos para completar el formulario oficial. “Al no recargarla con todos estos documentos, ahora no se va a colgar la aplicación”, aseguró Carignano.

En cuanto a los testeos, dijo que “todos los mayores de 6 años vacunados se tienen que hacer un PCR entre el tercer y quinto día después de llegar al país” y que “los no vacunados tendrán que hacer cuarentena”.

Fuente: Infobae