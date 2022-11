El descubrimiento de un nido de águilas viudas representa el primer registro de estas especies en Argentina, que tuvo como escenario la zona centro de la provincia de Misiones.

“Es la confirmación de que la especie se reproduce exitosamente en el territorio”, sostuvo Manuel Encabo, uno de los avistadores.

Las águilas viudas son una especie muy llamativa que habita en la zona de Misiones y en las yungas, es decir, las zonas montañosas de Catamarca, Tucumán, Salta y Jujuy.

Encabo, quien es Técnico Universitario en Gestión de Biodiversidad, comentó que en algunas especies amenazadas de extinción, como es el caso, “se puede encontrar una luz de esperanza, que es un nido activo en donde están sacando adelante un pichón”.

El descubrimiento se realizó en el marco de un proyecto llamado “Águilas Crestadas Argentinas” llevado a adelante por Encabo junto a su compañero e investigador del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), Facundo Barbar.

Entre los dos realizaron diversos proyectos en diferentes selvas, aun así, aseguró que hasta ahora lograron avistar solamente a 20 águilas. “Salimos a buscar para encontrarlas y saber cuántas hay y dónde están”, comentó al respecto.

En uno de sus recorridos durante el 2019, el dúo encontró a 4 águilas en un mismo valle, lo cual les llamó la atención. “Esto nos dio la pauta de que en el lugar pasaba algo”, sostuvo el técnico en biodiversidad.

De este modo, tras superar la pandemia de coronavirus, durante el año 2021 volvieron al área y lograron avistar “un árbol muy grande con una plataforma y algunas aves que iban y venían”, pero en ese momento no pudieron confirmar la especie exacta, teniendo en cuenta que el país cuenta con una gran diversidad de fauna.

Luego de este episodio, este año volvieron al lugar con un dron, el cual les permitió acercarse hasta el nido para visualizar a un ejemplar adulto de águila viuda alimentando a su pichón.

Encabo destacó que el monitoreo se desarrolló de manera tranquila, de modo que no interrumpió las actividades cotidianas de las aves.

Asimismo, al ser consultado sobre el tiempo que tardaron en realizar esta actividad, sostuvo que se trató de un trabajo arduo, que implicó recorrer todo el terreno a través de cursos de arroyos, los cuales no son fáciles de transitar.

Cabe señalar que las águilas intentar anidar cerca de dichos lugares y también en los valles, ya que el curso de agua del medio posibilita que los árboles de la madera se transformen en emergentes, lo cual resulta beneficioso para estos animales. En esta misma línea, Encabo contó que también suelen realizar censos a través del avistamiento por telescopios.

En este caso, dentro de las 5 especies de águilas que habitan en Misiones, las 3 más pequeñas suelen remontar sobre las corrientes de aire, pero las 2 más grandes son más reticentes a volar, por lo que deben ser buscadas en senderos, lo cual significa recorrer un gran camino.

“Trabajamos hace 5 años en estos relevamientos, y es el primer nido que encontramos”, precisó.

En cuanto al Águila Monera, una de las especias más grandes, sus primeros registros fueron hechos a fines del siglo 19, y actualmente hay solamente 6 registros en toda la provincia, ya que estas aves necesitan habitar en bosques de alto grado de conservación.

Algunos registros tuvieron como escenario el Parque Provincial Uruguaí y Puerto Península, entre otros. Con respecto al trabajo en general, el técnico comentó que junto a su compañero trabajan hace 20 años con distintas especies de aves amenazadas, como el Cóndor y el Águila Coronada, en lugares como Córdoba y Chaco.

Encabo aseguró que dentro del sistema natural de áreas protegidas de Misiones las especies se ven resguardadas, porque tienen territorio para habitar. Sin embargo, esto no quiere decir que las zonas que no figuran dentro del registro no sean tratadas con una visión de conservación a largo plazo. En este sentido, si la deforestación y los yerbales avanzan sobre la selva misionera, todas las especias se verán afectadas. “Estarán enfrascadas en un solo lugar sin poder conectarse a otras poblaciones”, concluyó.

Fuente: Misiones Online.