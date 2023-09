Agentes de la Dirección General de Aduanas (DGA) desbarataron una tentativa de contrabando de casi US$ 17.000 ocultos en tres biblias que tenían como destino los EE.UU. a través de un envíos postales, durante un operativo llevado adelante en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza.

Se trata de una encomienda postal internacional registrada como envío de libros con destino a Estados Unidos, donde se encontraban tres biblias "letra gigante", en cuyo interior tenían "nada menos que US$ 16.800", precisó la Aduana en un comunicado.

"El envío de courier fue marcado por un can de la Aduana, que exhibió un comportamiento compatible con la presencia de estupefacientes y/o divisas", detalló el organismo.

En ese marco, el personal de la Aduana procedió a abrir el cargamento y allí encontraron las tres biblias: había US$ 2.500 en una, US$ 4.300 en otra y US$ 10.000 en la restante.

Tras el descubrimiento, la Aduana dio aviso a la Justicia e intervino el Juzgado Nacional en lo Penal Económico Nº 5, a cargo del doctor Diego Amarante, quien ordenó incautar las divisas, las biblias y la totalidad del envío postal.

Los elementos confiscados se trasladaron a la bóveda de secuestros de la Administración Federal de Ingresos Públicos, mientras que la Aduana comenzará una investigación en torno al caso y se hará presente en el local que gestionó el envío para obtener más datos acerca del remitente.

Fuente: Télam.