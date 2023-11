Desde el Bunker de La Libertad Avanza, Guillermo Francos dijo que “estamos en estos momentos de espera que son un poco tensos, estamos con mucha serenidad, después de vivir una jornada electoral en la que nuestros fiscales estuvieron controlando paso a paso la elección. No tenemos nada que observar, más allá de las cosas que se han ido planteando y solucionando en el camino, no faltaron boletas, las pudimos reemplazar en cada momento, así que hemos transitado hasta aquí, una elección absolutamente transparente, controlada y fiscalizada por ambos partidos…”

Francos agradeció a todos los fiscales y se mostró confiado al anunciar que “aún no tenemos números y esperamos con esperanza los resultados, No tenemos todavía mesas testigos por lo que todavía no podemos hablar de tendencia.”

El dirigente dijo que Javier Milei está muy tranquilo, muy confiado y esperando lo que diga el pueblo a través del voto.”

El asesor de La Libertad Avanza (LLA) y eventual ministro del Interior en caso de que esa fuerza gane las elecciones, Guillermo Francos, afirmó hoy que se registró "una elección transparente por ambas propuestas electorales".