El ministro de Economía, Martín Guzmán, partirá en la noche de este sábado rumbo a Washington para participar en reuniones multilaterales y continuar las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para refinanciar la deuda.

En Washington, Guzmán tiene previsto participar el próximo martes de la reunión de ministros de Finanzas y de presidentes de bancos centrales del G20 y asistirá a la asamblea anual del FMI y del Banco Mundial, que se celebrará entre el lunes y el sábado próximo.

El ministro también tiene en agenda otras actividades, incluyendo encuentros con inversores en Nueva York.

Uno de los puntos centrales de su viaje a Estados Unidos será el de continuar las conversaciones con el Fondo Monetario Internacional, según informó la agencia internacional Efe.

"El objetivo es seguir avanzando en las negociaciones con el FMI, donde se han dado pasos importantes ya, pero aún faltan cuestiones por trabajar", comentaron a Efe fuentes oficiales.

El Gobierno pretende alcanzar con el FMI un acuerdo de facilidades extendidas, con menores tasas de interés y plazos de pago de mínimo 10 años, para refinanciar las deudas contraídas con el organismo a partir del acuerdo de auxilio financiero sellado en 2018 durante el Gobierno de Mauricio Macri.

Aquel acuerdo estipuló préstamos por hasta U$S 56.300 millones, de los cuales finalmente se desembolsaron U$S 44.200 millones, una deuda que, por la aplicación de intereses y variaciones en el tipo de cambio, ascendía en agosto pasado a U$S 45.455 millones, de acuerdo con los últimos datos oficiales disponibles.