El 16 de abril es el día Mundial de la Voz, establecido desde 1999, para mejorar la detección temprana de enfermedades de laringe y de la voz. La iniciativa surgió de la Federación Internacional de Sociedades de Otorrinolaringología.

En de esta fecha la licenciada en Fonoaudiología de la Universidad Nacional de Córdoba, Leticia S. Ceballos, MP: 7945, en diálogo con Cba24n, nos introduce en un viaje imaginario a través de un instrumento maravilloso: la voz humana.

¿Qué representa la voz en nuestra vida?

Es una pregunta bien interesante ya que desde el llanto del bebé, los primeros sonidos con intención y las palabras, la voz humana es el principal medio de expresión humana.

La voz no solo es el vehículo principal de los mensajes articulados en palabras en el ser humano sino que las diversas tonalidades, intensidades y cadencia la hacen especial para trasmitir las emociones y ser una huella de nuestra personalidad.

Tal es así que con sólo cerrar los ojos podemos recordar la melodía de la voz de nuestros padres, de nuestros hijos, amigos y de aquel maestro/a que nos marcó en nuestra infancia o adolescencia a través de sus mensajes en el aula.

Hoy podemos distinguir la autenticidad del receptor por la voz que escuchamos en el teléfono y hasta percibir las emociones que transmite en ella ya sea en la llamada o en el mensaje de audio. Es en este sentido que la inteligencia artificial se esfuerza en "asemejar" lo mas posible sonidos espurios con nuestra voz.

Pensemos además en las personas que trabajan usando la voz como herramienta principal, como es el caso de los locutores, docentes, operadores telefónicos, cantantes, presentadores o disertantes. En este grupo de personas la voz es mucho más, ya que significa arte, belleza y por supuesto dinero.

Nuestra voz es parte de nuestra personalidad y nos distingue de las otras personas, inclusive puede ser alerta de algún malestar o enfermedad ya que muchas patologías se manifiestan a través de alteraciones en las características de la voz.

¿La voz se puede enfermar?

Muchas veces los parámetros de la voz se pueden alterar, en ese caso se denomina "disfonía" al cambio del sonido que es autopercibido o percibido por los demás y "afonia" a la ausencia de voz.

Ya sea de manera transitoria, como es el caso de las disfonías que ocurren después de hacer un esfuerzo vocal, por ejemplo gritar en la cancha o mal uso, como es el caso de cantar fuera del registro propio, dar clases sin cuidados vocales, entre otros. En otras oportunidades la voz puede ser un síntoma de otras enfermedades.

En todos los casos, los cambios no siempre son bruscos y no siempre les prestamos atención desde el principio, es más, a veces nos acostumbramos y no acudimos a la consulta a tiempo, y dichas alteraciones se hacen más crónicas.

¿Cuándo y a quién consultar ante cambios en la voz?

Siempre la prevención es el eje para mantener la salud de nuestra voz.

En el caso de las personas que tienen un alto uso vocal es aconsejable asistir a cursos de cuidado de la voz y realizar una consulta con el médico otorrinolaringólogo (ORL) y el especialista fonoaudiólogo en voz periódicamente ya que un seguimiento adecuado puede curar o tratar a tiempo cualquier anomalía.

En el caso de niños o adultos que tengan cambios en la voz que duren más de 15 días, lo recomendable es realizar una consulta con el médico Otorrinolaringólogo (ORL) recordando que tratamos de evitar la cronicidad de los síntomas ya que es muy común "acostumbrarnos" a las disfonías.

¿Qué podemos hacer para cuidar la voz?

Hábitos muy simples como beber agua regularmente en las cantidades recomendadas para cada persona, hacer pausas para hablar y mantener buen estado de salud general, ya son grandes pasos.

Mantener bajo tratamiento las alergias y controlar la audición también es muy importante, así como también mantener el estrés a la raya y los momentos de tensión en lo posible, evitar hablar.

Evitar el tabaco y en especial el alcohol y el cigarrillo en su combinación ya que son altamente irritantes, y todo agente que provoque irritación de las vías aéreas superiores.

Siempre recomendar a nuestros seres queridos la consulta al profesional de la salud, será un acto de amor.